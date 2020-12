Il regalo di Natale più bello per i veri amanti del pattinaggio di figura. Yuzuru Hanyu, il pattinatore più influente di tutti i tempi, parteciperà ai Campionati Nazionali Giapponesi in programma alla Big Hat Arena di Nagano dal 24 al 27 dicembre 2020. La notizia è arrivata nel primo pomeriggio di mercoledì 23 dicembre prima con un tweet e, successivamente, tramite una breve intervista video rilasciata dal Campione di Sendai all’interno di “Live News” di Fujii TV (l’emittente che trasmetterà l’evento) andata in onda nella tarda serata giapponese.

La medaglia d’oro a Sochi 2014 e PyeongChang 2018 presenterà per l’occasione due programmi nuovi di zecca, di cui ancora non sono stati resi noti in anteprima né le musiche né il contenuto: “Non vedo l’ora di eseguirli. Rispetto a Seimei e Ballad N.1, ovviamente, non sono ancora come vorrei. Ma spero che potranno comunque emozionare. Mi sono allenato a lungo senza allenatore, ed è stato difficile all’inizio“. L’alieno ha poi parlato del quadruplo axel, elemento ragionevolmente in questo momento messo da parte: “Non tenterò il quadruplo axel per questa volta. Avevo intenzione di esercitarmi di più, ma ho capito che non è tutto“.

Maggiori dettagli riguardo i due layout di gara emergeranno sicuramente domani, giovedì 24 gennaio, nella giornata dedicata agli allenamenti ufficiali. La Kermesse Nazionale sarà per Hanyu, come nel caso di Rika Kihira e Shoma Uno, la prima competizione della stagione 2020-2021.

Foto: LaPresse