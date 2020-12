Pattinaggio artistico: Tarasova-Morozov vincono i Campionati Nazionali Russi e si riprendono la leadership. Secondi Boikova-Kozlovskii

A distanza di due anni dall’ultima volta Evgenia Tarasova-Vladimir Morozov sono tornati a vincere il titolo Nazionale. La coppia stanziata negli Stati Uniti si è infatti imposta anche nel secondo segmento di gara dei Campionati Russi di pattinaggio artistico, rassegna in scena questo fine settimana alla Traktor Arena di Chelyabinsk, sfoggiando un ottimo stato di forma e riprendendosi, di fatto, la leadership interna.

Gli atleti allenati da Marina Zueva e Maxim Trankov, apparsi particolarmente in palla già nello short, hanno avuto la meglio sulla concorrenza snocciolando una prestazione di alto livello cominciata con il triplo salchow in parallelo, leggermente sporcato da un arrivo non pulitissimo della dama, con un maestoso triplo twist (livello 4) e con la combinazione dal perfetto unisono triplo toeloop/doppio toeloop/doppio toeloop. Grazie a un’esecuzione impeccabile di uno dei due salti lanciati, il rittberger, a tre sollevamenti di grande qualità e al dominio netto sulle componenti del programma, malgrado una caduta sanguinosa nel triplo salchow lanciato i Campioni Mondiali 2019 sono riusciti a spuntarla guadagnando 147.58 (72.00, 76.58) per 228.23, spodestando Aleksandra Boikova-Dmtrii Kozlovskii, oggi artefici di una prova in generale molto meno brillante del solito macchiata da un arrivo non impeccabile sia nel triplo salchow in parallelo, letteralmente salvato in extremis da Aleksandra, che nel triplo flip lanciato, atterrato con step out, non sfoggiando inoltre la qualità delle migliori occasioni nell’ultimo sollevamento, il reverse lasso, piccoli fattori che hanno inchiodato il loro punteggio a 147.51 (72.59, 74.92) per 224.99.

Terzo posto conquistato in modo solido da Daria Pavliuchenko-Denis Khodykin che, anche se leggermente rallentati da un triplo flip side by side chiamato sottoruotato e da un arrivo dal triplo flip lanciato viziato da una mano sul ghiaccio, hanno arginato senza particolari patemi con 144.38 (71.40, 72.98) per 221-39 sia Anastasia Mishina-Aleksandr Galliamov, quarti nella classifica finale con 138.70 (67.52, 71.18) per 211.45 dopo una prestazione contrassegnata da due errori in entrambi i salti, che Apollinariia Panfilova-Dmitry Rylov, quinti con 132.52 (65.72, 68.80) per 2017-03 a causa della loro debolezza sugli elementi singoli a fronte di una straordinaria caratura in quelli d’insieme.

CLASSIFICA FINALE COPPIE D’ARTISTICO

Foto: Colombo Pier