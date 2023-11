Pattinaggio artistico: Tarasova-Morozov annunciano il ritiro dalle competizioni

Era già nell’aria da diverso tempo, ma oggi è arrivata l’ufficialità. La coppia d’artistico russa formata da Evgenia-Tarasova e Vladimir Morozov ha annunciato il ritiro dalle competizioni. La notizia è stata comunicata dal cavaliere durante la trasmissione “free program“, podcast curato da Channel One.

“Noi abbiamo deciso di terminare la nostra attività, non di sospenderla, non torneremo in gara“, queste le parole pronunciate da Morozov che hanno effettivamente sancito la fine agonistica del team.

Termina dunque un’avventura sportiva di altissimo profilo: Tarasova-Morozov infatti hanno ottenuto complessivamente ben quindici podi nel Grand Prix, Finali comprese, sette medaglie ai Campionati Europei (di cui due d’oro) oltre che tre medaglie ai Campionati del Mondo.

Il climax della carriera di Evgenia e Vladmir è stato toccato tuttavia alle Olimpiadi di Pechino, dove i pattinatori, reduci da un periodo altalenante, hanno ottenuto l’argento dopo essersi trasferiti a Mosca proprio nel corso della stagione sposando l’approccio vincente di Eteri Tutberidze.

Foto: LaPresse