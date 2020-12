Pattinaggio artistico: si ferma Elizaveta Tuktamysheva. A rischio la quinta tappa della Coppa Di Russia 2020

Proseguono le defezioni in vista della quinta tappa della Coppa Di Russia 2020, l’ultimo appuntamento della rassegna itinerante di pattinaggio artistico in programma questo fine settimana sul ghiaccio della MegaSport Arena di Mosca. Dopo il forfait di Dmitri Aliev, Evgenia Medvedeva e dei danzatori Alexandra Stepanova-Ivan Bukin infatti potrebbe non essere della partita Elizaveta Tuktamysheva

L’allieva di Alexei Mishin, reduce dal trionfo inaspettato alla Rostelecom Cup dove ha superato sia Alexandra Trusova che Alena Kostornaia, a causa di una malattia potrebbe non partire alla volta della Capitale. A comunicarlo è stato il Presidente della Federazione russa Alexander Gorshkov che, intercettato ai microfoni della testata locale RIA Novosti, ha preferito non specificare la diagnosi dell’atleta.

Loading...

Loading...

“Sì, molto probabilmente salterà la gara di Mosca a causa della sua malattia – ha detto Gorshkov, sviando successivamente – Coronavirus? Non sono autorizzato a dire queste cose“. Se la nativa di Glazov non dovesse partecipare all’evento, la lotta per il primo posto sarà dunque incentrata (salvo ovviamente sorprese) in un vero e proprio uno contro uno tra la favorita Kamila Valieva, il futuro del pattinaggio russo, e la Campionessa D’Europa in carica Alena Kostornaia.

CLICCA QUI PER CONOSCERE IL PROGRAMMA DELLA QUINTA TAPPA DELLA COPPA DI RUSSIA

sc name=”banner-article”]

fabrizio.testa88@gmail.com

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI PATTINAGGIO ARTISTICO

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse