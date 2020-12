Pattinaggio artistico, Campionati Italiani 2020: inizia lo spettacolo. I big azzurri una garanzia

Con lo stravolgimento totale del calendario della stagione 2020-2021, i Campionati Italiani 2020 di pattinaggio artistico assumeranno un sapore certamente diverso rispetto al passato. Sarà infatti una rassegna ridimensionata, senza la categoria Junior, eccezion fatta per la danza sul ghiaccio, e la disciplina del sincronizzato. Sul ghiaccio della Wurth Arena di Egna-Neumarkt (Bolzano), sabato 12 e domenica 13 dicembre saranno della partita appena trentacinque atleti tra singolisti e coppie. Un numero certamente basso, specchio delle difficoltà legate all’emergenza sanitaria, ma da cui bisognerà ripartire per ripianificare i prossimi mesi.

Nonostante tutto, non mancherà lo spettacolo, garantito dalle stelle della Nazionale azzurra; a questo proposito impossibile non citare la nuova sfida del trio delle meraviglie composto da Daniel Grassl, Matteo Rizzo e Gabriele Frangipani, pronti a darsi nuovamente battaglia dopo i due, gustosissimi, antipasti del Gran Premio Italia. Saranno ben sette invece, un numero importante, le pattinatrici che potranno contendersi una posizione sul podio: a guidare le fila ci sarà certamente Alessia Tornaghi, motivata a cancellare il libero sottotono della tappa del circuito interno a Trento, seguita dalla rivelazione di questa primissima parte di stagione, Ginevra Negrello, dall’elegantissima Lara Naki Gutmann e dalle combattive Elisabetta Leccardi, Lucrezia Beccari, Roberta Rodeghiero e Lucrezia Gennaro.

Sono invece sei le coppie d’artistico attese in Bassa Atesina: dai favoriti Nicole Della Monica-Matteo Guarise, decisi ad affinare il loro nuovo splendido corto incentrato sul tema dell’isolamento e a migliorare le percentuali realizzative del libero, a Rebecca Ghilardi-Filippo Ambrosini, reduci da un inizio di annata sportiva vincente contrassegnato dalla vittoria al Nebelhorn Trophy e alla prima tappa del Gran Premio a Bergamo. A caccia di conferme invece Sara Conti-Niccolò Macii, decisi a conquistare il podio tenendo lontani avversari competitivi come Vivienne Contarino-Marco Pauletti.

Obiettivo continuità nella danza per Charlène Guignard-Marco Fabbri, i quali hanno cominciato nel migliore dei modi la stagione confezionando in Trentino due prestazioni sopra i 220 punti; per l’occasione assisteremo inoltre a un vero e proprio test tra due coppie di danzatori formatosi recentemente: Carolina Moscheni-Francesco Fioretti, che hanno debuttato in modo positivo a Trento, e Chiara Calderone-Francesco Riva. In Campo Junior infine riflettori puntati su Carolina Portesi Peroni-Michael Chrastecky, chiamati a riconfermare il primo posto già ottenuto nel 2019.

CLICCA QUI PER CONOSCERE IL PROGRAMMA DEI CAMPIONATI ITALIANI 2020

