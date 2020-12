Pattinaggio artistico, calendario Campionati Italiani 2020 Egna: programma, orari, tv, streaming

Si inizia a fare sul serio nel mondo del pattinaggio artistico. Andranno infatti in scena sabato 12 e domenica 13 dicembre presso la Würth Arena di Egna-Neumarkt (Bolzano) i Campionati Italiani Assoluti 2020, rassegna di fondamentale importanza nonostante una stagione decisamente deturpata dalle continue cancellazioni del calendario internazionale causate dall’emergenza sanitaria.

Per l’occasione saranno della partita tutti i membri principali della Nazionale maggiore, pronti a darsi battaglia promettendo spettacolo. Previsti non a caso i fuochi d’artificio, con la terza sfida dopo le due tappe del Gran Premio Italia, nel singolo maschile tra Daniel Grassl, Matteo Rizzo e Gabriele Frangipani. Emozioni e incertezze caratterizzeranno invece la gara del singolo femminile, con Alessia Tornaghi motivata al riscatto dopo l’esordio di Trento e con ai nastri di partenza tante pattinatrici candidate per un posto sul podio. Basti pensare a Ginevra Negrello, Lara Naki Gutmann, Elisabetta Leccardi ma anche Roberta Rodeghiero, Lucrezia Beccari e Lucrezia Gennaro.

Da segnalare inoltre il buon numero di iscritti nelle coppie d’artistico dove, oltre ai favoritissimi Nicole Della Monica-Matteo Guarise e i sempre in crescita Rebecca Ghilardi-Filippo Ambrosini, parteciperanno Sara Conti-Niccolò Macii, rivelazione del Gran Premio Italia, Irma Caldara-Marco Santucci, Vivienne Contarino-Marco Pauletti e Giulia Papa-Riccardo Maglio.

Tre invece le coppie previste nella danza Senior con Charlène Guignard-Marco Fabbri, Carolina Moscheni-Francesco Fioretti e Chiara Calderone-Francesco Riva, danzatori all’esordio stagionale.

Con tutta probabilità si potrà seguire l’evento in forma gratuita tramite una diretta streaming. Nelle prossime ore saranno comunicati ulteriori dettagli da parte della Federazione Italiana Sport Ghiaccio.

IL PROGRAMMA DEI CAMPIONATI ITALIANI 2020

Sabato 12 dicembre

16:00 Rhythm Dance danza sul ghiaccio Junior

17:10 Rhythm dance danza sul ghiaccio Senior

17:50 Short program individaule femminile

19:25 Short program individuale maschile

20:20 Short program coppie d’artistico

Domenica 13 dicembre

13:30 Free dance danza sul ghiaccio Junior

14:50 Free dance danza sul ghiaccio Senior

15:35 Free program individuale femminile

17:35 Free program individuale maschile

18:45 Free program coppie d’artistico

Foto: Valerio Origo