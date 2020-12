Pattinaggio artistico: Anna Shcherbakova si porta al comando dopo lo short ai Nazionali Russi. Kolyada trionfa in campo maschile

Si è conclusa con lo short program individuale femminile la seconda giornata dei Campionati Nazionali russi 2021 di pattinaggio artistico, evento di rilevante importanza in fase di svolgimento questo fine settimana presso la Traktor Arena di Chelyabinsk. Al termine di una gara molto combattuta e ancora decisamente aperta ad avere la meglio è stata la detentrice del titolo, Anna Shcherbakova.

L’atleta di Eteri Tutberidze, tornata sul ghiaccio dopo alcune settimane di stop forzato causato dalla polmonite, si è imposta sulle avversarie realizzando una prova di qualità elevata, inaugurata con un sontuoso doppio axel e proseguita con il triplo fllip e con la combinazione triplo lutz/triplo rittberger, questa volta andata finalmente a buon fine. Rubando l’occhio in due delle tre trottole pianificate (quella con cambio di piede e la layback), chiamate di livello 4 come nel caso della sequenza di passi, la moscovita è stata l’unica del lotto a scavalcare la soglia degli 80 punti, conquistando nello specifico 80.31 (42.51, 37.80) con il miglior riscontro, seppur di misura, sulle componenti del programma.

Ma a soli trentuno centesimi di distanza si è posizionata la compagna di squadra Kamila Valieva, la quale ha pagato dazio nel triplo axel, eseguito con caduta; malgrado l’errore la Campionessa Mondiale Junior in carica ha raddrizzato il tiro ruotando il triplo flip, il triplo lutz combinato con il triplo toeloop e delle trottole da capogiro, fermandosi a 79.99(43.45, 37.54). Prestazione pulita anche per l’elegante Daria Usacheva, al momento terza con 76.72 (41.04, 35.68) dopo aver snocciolato il doppio axel, il triplo lutz e triplo flip/triplo toeloop.

Una chiamata sul filo d’entrata non chiaro nel triplo flip singolo accompagnato dal quarto riscontro sul secondo punteggio ha inchiodato Alexandra Trusova al ridosso del podio con 75.76 (40.31, 37.54): l’allieva di Evgeni Plushenko ha, tuttavia, margine per tentare la rimonta in vista di un programma libero che si preannuncia elettrizzante.

In campo maschile vittoria nettissima per Mikhail Kolyada, bravo a confezionare l’ennesima prova positiva della stagione scioriando nel segmento più lungo due quadrupli toeloop, il primo agganciato al triplo toeloop, e due tripli axel di cui uno combinato con il doppio toeloop, ottenendo una valutazione di 193.67 (96.81, 96.86) per 296.15; benissimo Makar Ignatov, secondo con 167.07 (80.71, 86.36) per 265.37 dopo una performance impreziosita dal quadruplo rittberger e da due quadrupli toeloop. Chiude in bellezza Mark Kondratiuk, audace nel difendere il podio centrando la terza posizione con 169.43 (85.35, 85.08) per 160.31.

Nella danza infine vittoria in scioltezza per gli iper favoriti della vigilia Alexandra Stepanova-Ivan Bukin, i quali hanno difeso magistralmente la prima piazza abbondantemente ipotecata nel segmento più breve grazie a una free dance da 132.88 (74.75, 58.13) per 220.16, punteggio grazie al quale hanno regolato di dieci punti Tiffani Zagorski-Jonathan Guerreiro, secondi con 126.92 (71.07, 55.85) per 210.94 davanti ad Anastasia Skoptocova-Kirill Aleshin, terzi con brivido dopo una sbavatura nella serie di twizzles che non gli ha comunque precluso la terza piazza con 116.78 (63.70, 53.08) per 196.97.

CLASSIFICA SHORT PROGRAM INDIVIDUALE FEMMINILE

CLASSIFICA FINALE INDIVIDUALE MASCHILE

CLASSIFICA FINALE DANZA SUL GHIACCIO

Foto: Colombo Pier