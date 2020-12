Pattinaggio artistico, anche Alena Kostornaia alza bandiera bianca. Sarà assente ai Campionati Nazionali

Nuovo forfait in Russia in vista dei Campionati Nazionali di pattinaggio artistico, rassegna al via il 24 dicembre sul ghiaccio della Traktor Arena di Chelyabinsk. Dopo Evgenia Medvedeva, Dmitri Aliev i danzatori Victoria Sinitsina-Nikita Katsalapov ad alzare bandiera bianca è stata Alena Kostornaia, una delle protagoniste più attese dell’intera competizione. La notizia, emersa in un primo momento tramite l’agenzia locale TASS e poi confermata dagli organi competenti, è stata diffusa nella mattinata di martedì 22 dicembre.

La Campionessa d’Europa in carica ha dovuto rinunciare alla kermesse per via del poco tempo a disposizione avuto dopo la pausa forzata causata dalla positività al Covid-19 riscontrata alla vigilia della quinta tappa della Coppa Di Russia. Un po’ come accaduto nel caso di Sinitsina-Katsalapov, lo staff medico ha fortemente sconsigliato alla moscovita dei carichi di allenamento eccessivi, indispensabili per poter gareggiare ad alti livelli.

“Malgrado abbia saltato molti giorni Alena era ansiosa di concorrere – ha dichiarato l’allenatore Evgenii Plushenko alla TASS – Ma con i carichi di allenamento si possono avere delle complicazioni, quindi abbiamo deciso di ritirarla nonostante le sue intenzioni. È una ragazza giovane, ha tutta la vita davanti, quindi mi sono preso io la responsabilità“.

Sarà della partita invece Anna Shcherbakova, anche lei reduce da una brutta polmonite; l’allieva di Eteri Tutberidze ha confermato la sua presenza in occasione di un’intervista video rilasciata a Channel One. La russa, che ha conquistato il primo posto nelle ultime due edizioni, troverà come avversaria per la prima volta in assoluto in stagione l’ex compagna Alexandra Trusova, oltre che la veterana Elizaveta Tutkamysheva, la talentuosissima e favorita Kamila Valieva e la solida Daria Usacheva.

