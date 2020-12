Pattinaggio artistico, al via i Campionati Nazionali Giapponesi. Attesa per Rika Kihira, mistero Yuzuru Hanyu

Non saranno soli i pirotecnici atleti russi a fare compagnia agli appassionati di pattinaggio artistico durante i giorni di feste. Si svolgeranno infatti dal 24 al 27 dicembre 2020 anche i Campionati Nazionali Giapponesi, in programma alla Big Hat Arena della Prefettura di Nagano, rassegna di alto livello dove nonostante i favoriti del caso sarà l’incertezza a regnare sovrana in entrambe le prove delle specialità individuali.

In attesa di sapere se l’alieno di Sendai Yuzuru Hanyu sarà davvero della partita così come attesta l’elenco degli iscritti (sarebbe il regalo di Natale più bello per tutti gli amanti della disciplina), assisteremo al debutto stagionale del nipponico stanziato in Svizzera da coach Lambiel Shoma Uno che, dopo un anno, si scontrerà nuovamente con il più giovane Yuma Kagiyama, vincitore dell’NHK Trophy, senza dimenticare Shun Sato, chiamato al riscatto dopo la prestazione sottotono avvenuta proprio nella tappa “domestica” del Grand Prix. Tra gli altri pattinatori pronti a suonare la carica troveremo Koshiro Shimada, anche lui trapiantato in Svizzera, Kazuki Tomono e Kejii Tanaka.

In campo femminile sarà invece la detentrice del titolo Rika Kihira a catturare l’attenzione del pubblico: nello specifico la nativa di Nishinomiya presenterà per la prima volta in assoluto i suoi due nuovi programmi, coreografati da Benoit Richaud e dallo stesso Stèphane Lambièl; per l’occasione capiremo anche qualcosa di più circa il layout del suo programma libero, dove la giapponese potrebbe inserire nuovamente il quadruplo salchow; non staranno però certamente a guardare le principali avversarie: dalla competitiva Kaori Sakamoto, forgiata dalla vittoria netta e meritata dell’NHK Trophy, a Wakaba Higuchi, motivata a eseguire due segmenti di gara in modo pulito impreziosendo il libero con un triplo axel, fino ad arrivare a Mai Mihara, Rino Matsuike e Mako Yamashita. Risulta infine iscritta Satoko Miyahara, residente in Canada, anche lei all’esordio stagionale.

Stando ad alcune indiscrezioni la Federazione Giapponese potrebbe trasmettere gratuitamente per il pubblico internazionale l’intera competizione sul proprio canale ufficiale YouTube. Ulteriori conferme verranno comunicate a ridosso dell’evento.

IL PROGRAMMA DEI CAMPIONATI NAZIONALI GIAPPONESI (orario italiano)

Venerdì 25 dicembre

04:30-8:40 Short program individuale maschile

09:00-13:30 Short program individuale femminile

Sabato 26 dicembre

07:30-08:07 Rhythm dance danza sul ghiaccio

09:04-13:11 Free program individuale maschile

Domenica 27 dicembre

07:30-08:15 Free dance danza sul ghiaccio

09:04-13:11 Free program individuale femminile

