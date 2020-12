Pattinaggio artistico a rotelle: Tommaso Stanzani è un nuovo allievo della scuola di “Amici”! L’ex pattinatore incanta Emanuel Lo

Una vecchia conoscenza del pattinaggio artistico a rotelle alla corte di Maria De Filippi: il ballerino Tommaso Stanzani è infatti entrato ufficialmente nella scuola del celeberrimo talent show “Amici” in occasione dell‘appuntamento settimanale andato in onda sabato 12 dicembre su Canale 5, portandosi dietro la sua esperienza con le otto ruote.

Un cammino più che significativo quello dell’ex pattinatore che, guidato da Annalisa Marelli, ha conquistato insieme a Micol Mills (oggi campionessa del mondo junior in carica con Tommaso Cortini) nella specialità delle coppie d’artistico due ori ai Campionati Europei giovanili nel 2016 (Friburgo) e nel 2018 (Azzorre). Proseguendo in parallelo le due discipline, nel 2019 Tommaso ha deciso di attaccare i pattini al chiodo per trasferirsi nell’acclamata Experience Company di Naima Academy, bruciando le tappe grazie al suo straordinario talento.

Il nativo di Sant’Agata Bolognese, classe 2001, è riuscito a superare tramite una “sfida immediata” Riccardo Guarnaccia (rimasto poi all’interno del programma), stupendo l’esaminatore Emanuel Lo con una performance suggestiva interpretata su “Tiki Bom Bom” di Levante, diventata in pochissimo tempo virale.

Foto: Mediaset Play (Screen)