Canottaggio, annullato il raduno olimpico di Piediluco in seguito a due positività

L’Italia del canottaggio si ferma a causa del Coronavirus: è stato infatti annullato il collegiale di Piediluco dopo l’arrivo dei risultati dei tamponi, che hanno rilevato due elementi positivi, i quali sono stati subito isolati. Tutto il resto del gruppo della Nazionale, dopo aver ricevuto l’esito negativo del test, è stato riandato a casa.

Secondo quanto fa sapere inoltre la Federazione, con il parere del medico federale, Antonio Spataro, tutti gli atleti stanno facendo ritorno presso le loro abitazioni con mezzi propri. La speranza è che questo stop forzato non vada a causare ritardi nella preparazione in vista della stagione 2021, che vedrà il culmine con le Olimpiadi di Tokyo.

Va inoltre ricordato che, invece, per quanto concerne i Giochi di Parigi 2024, ci sarà però una variazione rispetto a Tokyo, dal momento che calerà il numero di atleti. Si scenderà da 263 a 251 per genere, per un totale di 502 qualificati contro i 526 di Tokyo 2020. Invariato invece il numero degli eventi, nonché le specialità olimpiche.

Foto: Pier Colombo