Un fortissimo terremoto, di magnitudo 6,4, ha sconvolto la Croazia ieri, martedì 29 dicembre. Danni ingenti, sette vittime e decine di feriti in quel di Petrinja, a 50 km da Zagabria.

Proprio nella Capitale croata si stava allenando la Nazionale maschile di pallanuoto, che sta preparando i primi appuntamenti del 2021: ad inizio gennaio infatti subito la trasferta in Ungheria per la World League.

Sconvolti i vice campioni olimpici in carica, come ha dichiarato il ct Ivica Tucak alla Federazione: “I ragazzi erano in vasca, è stato orribile. L’acqua ha iniziato a fuoriuscire dalla piscina, come se fosse uno tsunami. Scricchiolava e rimbombava tutto. Abbiamo provato una tale paura che i ragazzi sono corsi fuori, non dall’acqua ma proprio dall’edificio. In costume”.

Foto: Lapresse