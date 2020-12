Pallanuoto, Euro Cup 2020-2021: nel week-end la fase preliminare, presente l’RN Savona

Una sola squadra italiana, vista la sfortunata rinuncia a causa per i problemi legati al Covid-19 per Trieste, prenderà parte nel week-end alla fase preliminare dell’Euro Cup di pallanuoto maschile, la seconda competizione europea per importanza dopo la Champions League. Si tratta dell’RN Savona che ospita alla Zanelli il girone E: i liguri sfideranno i tedeschi del Potsdam, gli spagnoli del Mediterrani e i serbi del Radnicki. L’obiettivo è quello di volare agli ottavi di finale, per riuscirci servirà arrivare tra le prime due compagini del raggruppamento: impresa difficile, ma non impossibile.

PROGRAMMA GIRONI PRELIMINARI EURO CUP 2020-2021

1a giornata (4 dicembre)

Girone A (a Barcellona)

VASUTAS-PANIONIOS (ore 16)

BARCELONA-TOURCOING (ore 18)

Girone B (a Sabadell)

SABADELL-JADRAN SPALATO (ore 18:30)

DINAMO MOSCA-STEAUA BUCAREST (ore 20:30)

Girone C (a Kranj)

ORVOSI-STELLA ROSSA (ore 17)

NOISY LE SEC-TRIGLAV KRANJ (ore 19)

Girone D (ad Aix-en-Provance)

VOULIAGMENI-LUDWIGSBURG (ore 17)

PAYS D’AIX-CAROUGE (ore 19)

Girone E (a Savona)

MEDITERRANI-RADNICKI (ore 16:30) Diretta Facebook sulla pagina del Savona

SAVONA-POTSDAM (ore 18:30) Diretta Facebook sulla pagina del Savona

Girone F (a Zagabria)

EGER-PRIMORAC (ore 20)

Girone G (a Szolnok)

STRABURGO-APOLLON SMYRNIS (ore 16)

SZOLNOK-TERRASSA (ore 18)

Girone H (a Belgrado)

NOVI BEOGRAD-ORADEA (ore 19)

2a giornata (5 dicembre)

Girone A

BARCELONA-VASUTAS (ore 16)

TOURCOING-PANIONIOS (ore 18)

Girone B

JADRAN SPALATO-DINAMO MOSCA (ore 11)

SABADELL-STEAUA BUCAREST (ore 13)

Girone C

NOISY LE SEC-ORVOSI (ore 17)

STELLA ROSSA-TRIGLAV KRANJ (ore 19)

Girone D

CAROUGE-LUDWIGSBURG (ore 17)

PAYS D’AIX-VOULIAGMENI (ore 19)

Girone E

RADNICKI-POTSDAM (ore 16:30) Diretta Facebook sulla pagina del Savona

SAVONA-MEDITERRANI (ore 18:30) Diretta Facebook sulla pagina del Savona

Girone F

MLADOST-PRIMORAC (ore 19:30)

Girone G

APOLLON SMYRNIS-TERRASSA (ore 16)

SZOLNOK-STRASBURGO (ore 18)

Girone H

ORADEA-SINTEZ KAZAN (ore 19)

3a giornata (6 dicembre)

Girone A

TOURCOING-VASUTAS (ore 9)

BARCELONA-PANIONIOS (ore 11)

Girone B

STEAUA BUCAREST-JADRAN SPALATO (ore 11)

SABADELL-DINAMO MOSCA (ore 13)

Girone C

STELLA ROSSA-NOISY LE SEC (ore 10)

ORVOSI-TRIGLAV KRANJ (ore 12)

Girone D

CAROUGE-VOULIAGMENI (ore 10)

PAYS D’AIX-LUDWIGSBURG (ore 12)

Girone E

POTSDAM-MEDITERRANI (ore 9:30) Diretta Facebook sulla pagina del Savona

SAVONA-RADNICKI (ore 11:30) Diretta Facebook sulla pagina del Savona

Girone F

MLADOST-EGER (ore 12:30)

Girone G

TERRASSA-STRASBURGO (ore 9)

SZOLNOK-APOLLON SMYRNIS (ore 11)

Girone H

NOVI BEOGRAD-SINTEZ KAZAN (ore 19)

