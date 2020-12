Pallamano: Rasmus Lauge infortunato? Preoccupano le condizioni del centrale danese

Sono sempre più vicini i Mondiali di pallamano maschile 2021, con la Danimarca che andrà in Egitto con l’intenzione di confermare il titolo di due anni fa, potendo contare su campioni del calibro di Mikkel Hansen e Niklas Landin, mentre preoccupano le condizioni del centrale Rasmus Lauge Schmid, che ha accusato un forte dolore al ginocchio.

Nel corso della partita tra il suo Veszprem ed i tedeschi del Kiel, stravinta dagli ungheresi, il numero 11 ha dovuto lasciare il campo anticipatamente, a seguito di uno scontro con un avversario. Sono in corso gli esami per capire l’entità dell’infortunio, ma il danese non è più rientrato in campo, il che fa preoccupare non poco il selezionatore Nikolaj Jacobsen.

La rassegna iridata prenderà il via il prossimo 13 gennaio, e un eventuale danno serio terrebbe fuori una delle stelle della manifestazione, diminuendo il valore assoluto di una vera e propria corazzata.

Foto: LaPresse