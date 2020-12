Pallamano, Europei femminili 2020: Norvegia e Russia vincono il girone, eliminate Repubblica Ceca e Polonia

E’ tempo dei primi verdetti nell’edizione 2020 degli Europei di pallamano femminile, con la giornata odierna che ha visto disputarsi le ultime partite della fase preliminare, almeno nei gironi B e D. Andiamo dunque ad analizzare nel dettaglio tutte i risultati di oggi, le classifiche, e le ammesse al prossimo turno.

Iniziamo dal girone B, dove la Repubblica Ceca ha abbandonato ogni speranza di prosecuzione, cedendo per 27-24 alla Spagna, al termine di una partita molto tirata, e risolta solamente nelle battute finali, grazie alle 12 reti di una scatenata Carmen Martin, mentre il primo posto è andato alla Russia, giustiziera 30-26 della Svezia.

E’ finita qui anche l’avventura della Polonia, che contro la Germania non è andata oltre il 21-21 che ha qualificato le teutoniche, insieme a Norvegia e Romania, con le scandinave a punteggio pieno dopo il 28-20 rifilato a Cristina Neagu e compagne, a seguito di un’altra grande prestazione in fase offensiva.

I risultati di giornata:

GIRONE B

Spagna-Repubblica Ceca 27-24

Russia-Svezia 30-26

GIRONE D

Germania-Polonia 21-21

Norvegia-Romania 28-20

Le classifiche finali:

GIRONE B

Russia 6

Svezia 3

Spagna 3

Repubblica Ceca 0

GIRONE D

Norvegia 6

Germania 3

Romania 2

Polonia 1

