Basket, Champions League 2020-2021: la Fortitudo Bologna va a caccia della prima vittoria europea

Senza più Meo Sacchetti e con Luca Dalmonte in arrivo sulla panchina, la Fortitudo Bologna si appresta a vivere la sua seconda notte di Champions League della stagione. La Effe, infatti, affronterà stasera gli spagnoli del RETAbet Bilbao in un match che la squadra bolognese deve assolutamente vincere.

Non è stata sicuramente la vigilia più semplice per la Fortitudo, con l’esonero di Meo Sacchetti. Il progetto con il commissario tecnico dell’Italia non è mai decollato, con un rendimento in campionato disastroso ed un tracollo anche in Champions contro il Bamberg. Una sola vittoria in campionato per Bologna ed una situazione anche all’interno del gruppo squadra, cosi riferiscono voci vicine all’ambiente, che si era deteriorata in maniera ormai insanabile.

Dalmonte arriverà mercoledì, ma la speranza per l’ex vice allenatore dell’Italia è quella di poter cominciare la sua avventura con una vittoria europea alle spalle. Vincere contro il Bilbao sicuramente porterebbe un po’ di serenità a tutto l’ambiente e soprattutto permetterebbe al nuovo tecnico di preparare con più tranquillità il match di campionato in casa di Pesaro.

Anche per Bilbao è un match fondamentale visto che gli spagnoli hanno perso già due partite in casa contro Pinar Karsikaya (72-81) e Bamberg (71-77). Il migliore finora è stato il centro ceco Ondrej Balvin con quasi tredici punti di media, ma la Fortitudo dovrà stare attenta anche alla point guard Jaylon Brown.

Credit: Ciamillo