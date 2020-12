Basket, Serie A 2020-2021: altro rinvio per Trieste-Reggio Emilia

Per la seconda volta la partita tra Allianz Trieste e Unahotels Reggio Emilia, originariamente in calendario come parte della 7a giornata, è stata rinviata. Questa volta a essere decisiva è la serie di problematiche tra Covid-19 e mancati rilasci di idoneità sportiva dopo la negativizzazione in seno al club giuliano. Si sarebbe dovuto giocare mercoledì.

La LBA, nella persona del suo presidente, Umberto Gandini, ha preso atto dell’ulteriore evoluzione sanitaria a Trieste, dove ai sette non autorizzati ad avere l’idoneità sportiva che hanno costretto al rinvio del match in casa della Virtus Roma si è aggiunto un positivo al coronavirus.

Sarà dunque una sola la partita che si giocherà mercoledì, ed è il derby lombardo tra Vanoli Cremona e Acqua S. Bernardo Cantù, anche in questo caso recupero della 7a giornata. A Trieste restano dunque da recuperare cinque partite.

Credit: Ciamillo