Pallamano, Europei femminili 2020: inizia la seconda fase, Norvegia e Francia con un piede in semifinale

È iniziata quest’oggi la seconda fase degli Europei di pallamano femminile 2020, quella del Main Round, che ha visto disputarsi le prime quattro partite, relative ai gironi I e II, che hanno riservato molto spettacolo. Iniziando dal match tra Russia e Montenegro, molto più equilibrato del previsto, e vinto dalla selezione allenata da Ambros Martín, per 24-23. Nell’altro incontro, la Francia si è aggiudicata i due punti contro la Spagna per 26-25, nonostante una grande rimonta delle iberiche nel finale, che ha fatto tremare non poco Alexandra Lacrabere e compagne.

Passando al gruppo II, si registra l’ottimo inizio della Croazia, che ora fa davvero paura, specie dopo il successo per 25-20 sulla Romania di Cristina Neagu, controllando la sfida dall’inizio alla fine. Anche la Norvegia è volata a 6 punti, a seguito del 32-25 all’Olanda, ormai appesa a un filo.

I risultati di giornata:

GRUPPO I

Russia-Montenegro 24-23

Francia-Spagna 26-25

GRUPPO II

Croazia-Romania 25-20

Norvegia-Olanda 32-25

Le classifiche aggiornate:

GRUPPO II

Croazia 6

Norvegia 6

Olanda 2

Germania 2

Ungheria 0

Romania 0

GRUPPO I

Russia 6

Francia 6

Danimarca 2

Svezia 1

Spagna 1

Montenegro 0

Foto: Dan Potor – Shutterstock