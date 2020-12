Volley, Perugia schianta il Tours e torna alla vittoria in Champions League. Rincorsa a Civitanova per i quarti

Perugia ha sconfitto il Tours per 3-0 (25-19; 25-22; 25-22) nel match valido per la fase a gironi della Champions League 2020-2021 di volley maschile. Al Salle Robert Grenon di Tours (Francia), i Block Devils hanno regolato i padroni di casa e hanno così incamerato la prima vittoria sul campo in questa edizione della massima competizione europea. Secondo successo per gli umbri, considerando anche quello maturato a tavolino contro i turchi dell’Arkas Izmir, non presentatasi in terra transalpina a causa dell’emergenza sanitaria.

I ragazzi di coach Vital Heynen hanno così rialzato la testa dopo la sconfitta rimediata due giorni fa contro Civitanova e salgono al secondo posto in classifica generale, restando in corsa per la qualificazione ai quarti di finale. Tutto si deciderà nel secondo e ultimo round robin della Pool B, in programma a inizio febbraio proprio al PalaBarton. Sarà quasi sicuramente decisivo lo scontro diretto con la Lube, verosimilmente da vincere col massimo scarto per poter ambire concretamente al primo posto. Ricordiamo che soltanto le vincitrici dei cinque gironi e le tre migliori seconde classificate staccheranno il biglietto per la fase a eliminazione diretta.

Perugia ha sempre avuto in mano il pallino dell’incontro e ha dominato esprimendo un buon livello di gioco, anche se la capolista della SuperLega ha dovuto sentire il fiato sul collo da parte degli uomini di Hubert Henno per buona parte del secondo parziale. In avvio del terzo set è arrivato subito un allungo e così i Block Devils, tra i grandi favoriti per la conquista del trofeo, si sono involati verso il successo, ottenuto in 77 minuti di gioco.

A trascinare la formazione italiana è stato lo schiacciatore Wilfredo Leon, come sempre autentico fuoriclasse capace di mettere a segno 17 punti (57% in attacco, 4 aces). L’opposto Aleksandar Atanasijevic, dopo aver disputato soltanto il primo set contro Civitanova, ha giocato l’intero incontro siglando 11 punti (55% in fase offensiva). L’altro martello Oleg Plotnytskyi ha toccato la doppia cifra (13), il regista Dragan Travica ha imbeccato anche i centrali Sebastian Solé (7) e Fabio Ricci (7 punti, 4 muri), Massimo Colaci il libero. Dall’altra parte della rete i migliori sono stati Zouheir El Graoui (11) e Arthur Udrys (9).

CLASSIFICA POOL B: Cucine Lube Civitanova 3 vittorie (9 punti), Sir Sicoma Monini Peugia 2 vittorie (6 punti), Tours VB 1 vittoria (3 punti), Arkas Izmir 0 vittorie (0 punti).

Foto: CEV