LIVE Perugia-Tours 3-0, Champions League volley in DIRETTA: gli umbri vincono nettamente. Leon solito trascinatore

La cronaca della partita

21.57 Grazie per aver vissuto con noi le emozioni del match tra Perugia e Tours e buon proseguimento di serata.

21.55 Ottima vittoria di Perugia che domina il match, unico appunto per i ragazzi di Heynen qualche passaggio a vuoto di troppo ma di fatto i transalpini non hanno mai veramente impensierito se non nell’ultima fase del terzo set. Gli umbri con questa vittoria salgono in solitaria al secondo posto in classifica alle spalle di Civitanova.

25-22 Fallo di Udrys che pesta la linea nel tentativo di attacco da seconda linea.

24-22 Plotnytski gioca con le mani del muro, la palla finisce out!!! Due match point per Perugia.

23-22 Incredibile errore di Leon, il Tour si porta a meno 1. Perugia non deve mollare il traguardo è a un passo.

23-21 Di poco out il servizio di Leon.

23-20 LEEEOOON!!!! Sale in cielo e tira giù un missile al di sopra delle mani del muro!!!

22-20 Primo tempo di Montes perfetto.

22-19 Bomba di Plotnytski!!!!!!!!!!!!!!

21-19 Leon non tiene il servizio di El Graoui e il marocchino chiude da seconda linea dopo la ricostruzione. I francesi tornano in corsa.

21-18 Clamoroso ace di El Graoui che sorprende Colaci.

21-17 Errore al servizio di Sossenheimer.

21-16 Perugia tiene in difesa e chiude con un grande attacco di Plotnytski da seconda linea!!!

20-16 Pallonetto delicatissimo di Atanasijevic che beffa la difesa di Tours.

19-16 Diagonale stretta e precisissima di Udrys!

19-15 Atanasijevic trova una diagonale all’incrocio delle righe formidabile!

18-15 Ace di Ventura. Heynen chiama il time out.

18-14 Muro di Montes stampato in faccia ad Atanasijevic.

18-13 Ottimo primo tempo di Santos.

18-12 Al centro della rete il servizio di Wounembaina.

17-12 Si sblocca Wounembaina con una buona parallela.

17-11 Pallonetto delicatissimo di Plotnytski.

16-11 Ter Horst tira una diagonale strettissima ma la deviazione del nastro porta fuori la palla.

16-10 Primo tempo vincente di Solé.

15-10 Diagonale vincente di Udrys!

15-9 Palleggio terribile di Tours e Ter Horst tira giù facilmente.

14-9 MUROOOOOOOO TER HOOOOORST!!!!!

13-9 Primo tempo out di Montes.

12-9 Scambio lungo e intenso chiuso con la pipe di Plotnytski!!!

11-9 Atanasijevic tocca a muro su Graoui ma la palla finisce out.

11-8 In rete il servizio di Coric.

10-8 Montes stampa il muro in faccia ad Atanasijevic. Time out Heynen.

10-7 El Graoui gioca benissimo una palla staccata da rete passando tra le mani del muro.

10-6 Parallela meravigliosa di c!!!!

9-6 Primo tempo perfetto di Santos.

9-5 Bolide in diagonale di Plotnytski!!!

8-5 Errore al servizio di Solé.

8-4 MUUUUUUUUUROOOOOO RIIIICCIIIIIII!!!! Quarto della serata per il centrale azzurro.

7-4 MONSTEEEER BLOOOCK DI TRAVICAAAAAAA!!!!

6-4 La parallela di Atanasijevic viene deviata dal nastro e si spegne nel campo di Tours.

5-4 Ace incredibile di Udrys!

5-3 In rete il quarto servizio di Leon.

5-2 Leon mette in crisi la difesa di Tours e sulla ricostruzione di Perugia viene fischiata l’invasione ai transalpini.

4-2 ACEEEEEEEEEE LEOOOOOOOONNN!!!! Quarto punto diretto dal servizio!!!

3-2 ACEEEEEE LEEEEEEOOON!!!! L’arbitro l’aveva chiamata fuori ma il challenge ha mostrato che la palla tocca la linea.

2-2 Wounembaina forza la diagonale ma sbaglia abbondantemente.

1-2 Plotnytski forza un attacco da lontanissimo e sbaglia.

1-1 Errore al servizio di Atanasijevic.

1-0 Fortunato Travica che trova il tocco del muro avversario prima che la palla termini out.

INIZIA IL TERZO SET

21.23 Ottimo secondo set di Perugia che ha controllato bene la situazione nonostante i francesi abbiano alzato le percentuali in difesa.

25-22 Furbissimo Atanasijevic a giocare con le mani del muro. Perugia porta a casa anche il secondo set.

24-22 Grande ace di Ventura!

24-21 Muro di Coric su Plotnytski!

24-20 Diagonale di Atanasijevic, il muro tocca ma la palla finisce out.

23-20 Muro out di Ricci.

23-19 Plotnytski attacca bene la difesa transalpina prova a tenere ma Santos sbaglia il bagher.

22-19 Errore al servizio di Leon!

21-18 MUROOOO SOLEEEEEEE!!!!

20-18 Grande diagonale di Leon.

18-18 Travica sbaglia al servizio

19 -17 Solé piega le mani di Montes

18-17 Bolide di Atanasijevic

17-17 MUROOOOOO RIIICCIIIIIII!!!! Incredibile serata a muro per il centrale.

16-17 Attacco vincente di El Graoui.

16-16 Parallela perfetta di Atanasijevic!!!!! Gran punto!

15-16 Errore al servizio di Perugia.

15-15 El Graoui trova la diagonale giusta.

15-14 Muro di Plotnytski fuori di poco.

15-13 Atanasijevic sale altissimo e tira giù un bolide sopra le mani del muro!

14-13 Udrys ha gioco facile contro il muro a uno di Perugia.

14-12 Lunga la diagonale di Wounembaina.

13-12 I francesi fanno confusione in difesa e Ricci li castiga con un ottimo primo tempo.

12-12 Plotnytski vince il contrasto a rete e porta a casa il punto.

11-12 In rete il servizio di Leon.

11-11 ACEEEEEEEE LEEEEEOOOOOOONNNNNN!!!!!!

10-11 Riscatto immediato di Leon con una diagonale imprendibile!!!

9-11 Scambio lunghissimo con Leon che trova il muro di Santos prontissimo!

9-10 Wounembaina stampa in faccia il muro a Solé.

9-9 Errore al servizio di Perugia.

9-8 Leon sale altissimo e tira una bomba imprendibile.

8-8 Bomba di Udrys in diagonale!

8-7 Lungo il servizio di Coric.

7-7 Peccato per Perugia, Colaci tiene sull’attacco dei francesi ma viene fischiata invasione agli umbri.

7-6 MUUUROOOOO LEOOOOON!!!!

6-6 Primo tempo out di Ricci ma c’è il tocco del muro.

5-6 In rete il servizio di Travica.

5-5 Primo tempo da manuale di Ricci!!!

4-5 Bomba di Udrys, Leon non tiene.

4-4 Primo tempo di Santos largo!

3-4 Plotnytski attacca forte sul muro ma la palla sbatte nuovamente sul corpo del giocatore di Perugia e poi finisce out.

3-3 ACEEEEEEEEE LEEEOOOOOOOOOON!!!!! ALL’INCROCIO DELLE RIGHE!!!!!!

2-3 Primo tempo di Solé la difesa del Tours tocca ma la palla finisce out.

1-3 Atanasijevic attacca una palla lontanissima da rete ma sbaglia!

1-2 Mani fuori di Wounembaina.

1-1 Servizio lunghissimo di El Graoui.

0-1 Attacco vincente di Wounembaina.

INIZIA IL SECONDO SET!

20.54 Perugia porta a casa meritatamente il primo set. Gli umbri sono stati molto ordinati e attenti in difesa con Leon e Atanasijevic molto ispirati.

25-19 Plotnytski!!!!!!!!! Perugia porta a casa il primo set.

24-19 Errore al servizio di Perugia.

24-18 MUUUUUUROOOOOOO RIIIIICCIIIIIIIIIIIIIII!!!!!!!!

23-18 Plotnytski inchioda la difesa transalpina con una diagonale profonda.

22-18 Spettacolare pallonetto di Wounembaina che beffa la difesa umbra.

22-17 Attacco di seconda spettacolare di Travica.

21-17 Attacco profondissimo di Montes che trova la deviazione di Leon, palla out.

21-16 Rossard si salva col piede sul servizio di Leon deviato dal nastro ma El Graoui attacca direttamente in rete.

20-16 Fischiato fallo al palleggio ai francesi.

19-16 Bravissimo Leon che sfiora le mani del muro una palla staccata da rete!

18-16 Diagonale out di Atanasijevic, era un attacco tutt’altro che scontato.

18-15 In rete il servizio di Atanasijevic.

18-14 Primo tempo da manuale di Solé.

17-14 Bomba di Wounembaina il muro di Perugia non tiene.

17-13 Leon beffa il muro appoggiando la palla sulla parte esterna delle mani, palla out.

16-13 Pipe ben giocata da El Graoui.

16-12 Bravissimo Plotnytski che trova le mani del muro con una palla staccata che termina out.

15-12 Primo tempo rapidissimo di Santos.

15-11 Parallela out di Wounembaina.

14-11 Parallela potentissima di Atanasijevic!!!

13-11 Fortunato Da Silva che tira sul muro ma la palla si insacca.

13-10 Travica arma ancora Leon che da seconda linea fulmina la difesa del Tours.

12-10 Errore al servizio di Leon.

12-9 Caldissimo Atanasijevic che tira un altro missile in diagonale!

11-9 Magia di Graoui che tira a tutto braccio un pallone staccatissimo da rete, trova le mani del muro a tre di Perugia e la palla termina out.

11-8 Bolide in diagonale di Atanasijevic che ha gioco facile contro il muro a uno della squadra francese.

10-8 El Graoui gioca una buonissima diagonale stretta.

10-7 Perugia tiene ancora in difesa e Atanasijevic tira giù un missile! Time out chiamato da Henno.

9-7 I francesi fanno confusione in fase di costruzione e Leon li punisce!

8-7 Leon sale in cielo e aspetta il momento giusto per beffare il muro con un attacco profondo.

7-7 Diagonale di Wounembaina deviata dal muro la palla termina out.

7-6 Udrys forza la diagonale e sbaglia.

6-6 Ancora dalla seconda linea Leon tira una bomba incredibile!

5-6 Primo tempo di Santos il muro di Perugia tocca ma la palla è out.

5-5 PIPEEEE DI LEOOON!!!! UN BOLIDE!

4-5 Errore al servizio di Solè.

4-4 Errore in attacco di El Graoui che prova a spingere sulle mani del muro.

3-4 Furbo Travica a spingere sulle mani del muro un punto complicato.

2-4 Ace di El Graoui.

2-3 Udrys sale altissimo e gioca al di sopra delle mani del muro.

2-2 Primo tempo perfetto di Solè.

1-2 Ottima diagonale Toledo.

1-1 Errore in diagonale di Udrys.

0-1 Subito un muro di Montes su Solè.

SI PARTE!

20.28 E’ il momento della presentazione delle squadre. A breve si comincia!

20.25 Le squadre in campo per il riscaldamento.

20.20 Ricordiamo che superano avranno accesso al prossimo turno le cinque vincitrici dei gironi e le tre migliori seconde.

20.15 I precedenti raccontano di un vera e propria supremazia di Perugia che ha vinto le sei sfide giocate fino ad oggi lasciando agli avversari solo un set.

20.10 Entrambe le squadre hanno vinto a tavolino la sfida contro i turchi dell’Arkasspor e sono quindi fermi a 3 punti in classifica.

20.05 Gli umbri sono costretti a vincere per continuare a sperare nella qualificazione al prossimo turno vista la sconfitta contro Civitanova.

20.00 Buonasera e benvenuti alla diretta live di Perugia-Tours match valevole per la terza giornata di Champions League di volley.

Perugia-Tours oggi: orario, tv, streaming, programma Champions League volley

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Perugia-Tours match valevole per la terza giornata del Gruppo B della Champions League 2020-2021. Una sfida fondamentale per la squadra allenata di Vital Heynen che deve necessariamente vincere per continuare a sperare di superare il turno. Gli umbri, infatti, hanno perso il derby contro Civitanova e vinto a tavolino contro i turchi dell’Arkasspor, che non sono mai scesi in campo a causa di alcuni casi di positività al Covid-19 tra i giocatori.

Il coach di Perugia si affiderà all’estro di Dragan Travica in cabina di regia che azionerà i martelli Wilfredo Leon, Aleksandar Atanasijevic e Oleg Plotnytski. Gli umbri partono decisamente favoriti anche sulla scorta di quanto accaduto nei sei precedenti tutti vinti dalla squadra italiana che ha lasciato solo un set agli avversari. I padroni di casa, si gioca infatti nella bolla di Tours, saranno guidati dal talento di Nathan Wounembaina.

Al momento entrambe le compagini possono contare solo sulla vittoria a tavolino contro l’Arkasspor. Ricordiamo che supera il turno solo la prima in classifica e le tre migliori seconde dei cinque gironi. Se Perugia sta facendo benissimo in Superlega, dove è in testa, lo stesso non si può dire del Tours, che attualmente occupa la sesta piazza nel massimo campionato transalpino. Sulla carta la differenza di valori è abbastanza palese ma i ragazzi di Heynen dovranno essere bravi a farla vedere anche in campo.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Parigi-Tours, valevole per la terza giornata del Gruppo B della Champions League 2020-2021: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdervi davvero nulla, il match inizierà alle ore 20:30!

