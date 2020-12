Olimpia Milano-Panathinaikos oggi: orario, tv, programma, streaming Eurolega basket

Dopo aver demolito l’Alba Berlino, l’Olimpia Milano scenderà in campo oggi alle 20.45 per il secondo match settimanale di Eurolega 2020-2021 nel quale affronterà i greci del Panathinaikos. Lo storico sodalizio di Atene, al momento, non se la passa benissimo e occupa la penultima posizione nella classifica della massima competizione continentale. I meneghini, dunque, hanno un’occasione ghiotta per continuare la striscia vincente, considerato anche che il Pana ha conquistato un successo negli ultimi sette incontri di Eurolega disputati.

Sarà possibile vedere il match in diretta TV su Eurosport 2. Oltretutto, questa partita tra due grandi del basket europeo verrà trasmessa anche in streaming sulla piattaforma Eurosport Player. OA Sport, infine, vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale della sfida dandovi modo, così, di non perdervi nemmeno un canestro di questo incontro dal fascino speciale.

IL PROGRAMMA DI OLIMPIA MILANO-PANATHINAIKOS

Orario: 20.45

Diretta TV: Eurosport 2

Diretta streaming: Eurosport Player

Diretta testuale: OA Sport

