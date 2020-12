Olimpia Milano-Dinamo Sassari oggi: orario, tv, programma, streaming Serie A basket

Nuovo big match, dopo quello della scorsa settimana, al Mediolanum Forum di Assago. L’Olimpia Milano, dopo la prima sconfitta in campionato contro brindisi e la doppia, vittoriosa trasferta di Eurolega, riceve la Dinamo Sassari di Gianmarco Pozzecco.

La squadra di casa arriva con molti obiettivi: il primo è quello di vincere, il secondo, direttamente collegato, è di riprendersi la testa solitaria alla luce della sconfitta di ieri di Brindisi sul proprio campo contro Pesaro. Sassari ha invece molto da farsi perdonare, con particolare riferimento a quella Champions League che l’ha vista perdere nettamente contro i Bakken Bears, provocando l’ira ben più che funesta di Pozzecco, tale da attirare anche l’attenzione della Procura Federale. Sono tanti i ricordi legati a questa che ormai è una classica: le finali di Coppa Italia, le sfide nei playoff a livello di semifinale sono solo una parte di ciò che si è verificato sul parquet da quando il Banco, nel 2010, ha preso la via della Serie A per diventare, in breve tempo, una big del basket italiano.

Il match tra Olimpia A|X Armani Exchange Milano e Dinamo Banco di Sardegna Sassari, valido per la 12a giornata di Serie A 2020-2021, vedrà la palla a due alzarsi alle ore 17:00. Sarà possibile seguire il match in diretta tv su Eurosport 2 streaming su Eurosport Player e DAZN, ove i primi due canali di Eurosport sono disponibili. OA Sport ne offrirà inoltre la DIRETTA LIVE scritta, per non perdersi davvero nulla.

