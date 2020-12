Olimpia Milano-CSKA Mosca oggi: orario, tv, programma, streaming Eurolega basket 2021

L’Olimpia Milano, dopo il successo ottenuto domenica sulla Virtus Bologna nel big match di campionato, scenderà in campo oggi, in Eurolega, per un incontro ancor più complicato. I meneghini, infatti, alle 20.45, sfideranno la corazzata russa del CSKA Mosca. Lo storico sodalizio moscovita, al momento, trascinato dal grande ex della partita Mike James, sta letteralmente volando e occupa il primo posto nella graduatoria della massima competizione continentale con tredici match vinti su sedici disputati.

L’Armani è chiamata a fare una vera e propria impresa per riuscire a contrastare una squadra che non perde dal nove di novembre. Una vittoria in questa sfida, però, non solo permetterebbe ai meneghini di allungare sulle rivali che lottano per conquistare un posto ai playoff, ma darebbe loro una spinta incredibile in vista degli appuntamenti successivi. Il match verrà trasmesso in diretta tv su Eurosport 2 e in streaming su Eurosport Player. OA Sport, inoltre, vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale dandovi così modo di non perdervi nemmeno un istante di quest’appassionante sfida.

IL PROGRAMMA DI MILANO-CSKA MOSCA

Orario: 20.45

Diretta tv: Eurosport 2

Diretta streaming: Eurosport Player

Diretta testuale: OA Sport

Credit: Ciamillo