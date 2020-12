NFL 2020-2021 (16a settimana): i Chiefs sono primi nella AFC, vincono Steelers, Saints, Seahawks e Packers, che stendono i Titans

Siamo giunti alla sedicesima e penultima settimana della regular season NFL 2020-2021. La Week 16, spalmata lungo le giornate natalizie, ha ulteriormente definito la composizione della griglia delle partecipanti ai Play-offs. Non sono mancate grandi sorprese, cadute rovinose e vittorie con l’acqua alla gola in questo turno così importante. Nella AFC i Kansas City Chiefs vincono tra mille sofferenze contro gli Atlanta Falcons e si assicurano il vantaggio del campo nei Play-offs. Stesso discorso per i Pittsburgh Steelers che rimontano 17 punti agli Indianapolis Colts e fanno loro la AFC North. Nella NFC i Green Bay Packers asfaltano i Tennessee Titans e sono ad un passo dalla prima posizione, inseguiti dai Seattle Seahawks che piegano i Los Angeles Rams, quindi dai New Orleans Saints che schiantano i Minnesota Vikings, mentre i Tampa Bay Buccaneers non lasciano scampo ai Detroit Lions e si preparano per la post-season. Andiamo, quindi, a vedere partita per partita come sono andate le cose all’interno della NFL.

I MATCH DELLA SEDICESIMA SETTIMANA DELLA NFL

New Orleans Saints (11-4) – Minnesota Vikings (6-9) 52-33: sfida letteralmente da pallottoliere al Superdome. I Saints continuano la rincorsa alla vetta della NFC ed alla migliore condizione in vista dei Play-offs demolendo i Vikings. Un solo grande protagonista in campo: Alvin Kamara. Il running back pareggia il record di mete in una partita, ben sei, con 155 yards su corsa e 17 su ricezione. Il suo dominio è assoluto e, quarto dopo quarto, non fa che ampliare il margine in fatto di punti, nonostante un Brees da 311 yds e 2 intercetti. Per Minnesota Cousins lancia 291 yds e 3 td, con Cook che corre per 73 con 2 mete mentre Thielen riceve per 97 con un td. New Orleans risponde con Sanders che riceve per 83 yds con Cook da 82. Lo strappo decisivo, comunque, arriva nel quarto periodo, con un parziale di 21-6 che chiude i conti. Vikings ormai già proiettati verso il 2021, mentre i Saints sono quanto mai in lotta per il seed numero 1 della NFC.

Green Bay Packers (12-3) – Tennessee Titans (10-5) 40-14: Lambeau Field, neve, december football.. what else? I Packers demoliscono sui due lati del campo i Titans in un match comandato sin dall’avvio. Rodgers è incontenibile con 231 yds, 4 td e un intercetto, con un attacco perfetto. 234 yds su corsa con 124 e 2 mete di Dillon e 84 di Jones, mentre su via aerea Adams riceve per 142 yds e 3 td. Tennessee ha 98 yds da Henry mentre Tannehill lancia per sole 121, un td e 2 intercetti. Con questa vittoria Green Bay è ad un passo dalla #1 della NFC, che dovrà blindare domenica vincendo a Chicago o attendendo la sconfitta di Seattle a San Francisco. Per i Titans obbligo di vincere l’ultima gara della stagione per sperare nei PO.

Seattle Seahawks (11-4) – Los Angeles Rams (9-6) 20-9: Seattle vince match e NFC West (e rimane in lizza per la #1 della NFC) mentre i Rams in un colpo solo perdono Goff (ko al pollice), Division, e ora devono rincorrere uno spot per il Wild Card. I Seahawks, dopo il 6-6 di fine primo tempo, cambiano marcia nel secondo con le mete di Wilson su corsa e di Hollister su ricezione. Seattle gestisce bene i momenti conclusivi e chiude nel migliore dei modi il suo calendario casalingo.

Pittsburgh Steelers (12-3) – Indianapolis Colts (10-5) 28-24: più che una partita decisiva per le posizioni nella griglia della AFC, parliamo di un romanzo. I Colts partono bene con Taylor che corre per 6 yds per il 7-0 iniziale. Conner pareggia i conti in avvio di secondo quarto, ma Indianapolis a questo punto si scatena. Ancora Taylor vola in meta per il 14-7, quindi Rivers lancia Pascal in end zone per 42 yds ed è 21-7 prima dell’intervallo. La ripresa inizia con i Colts che vanno sul 24-7 con un calcio di Blankenship, gli Steelers in attacco proprio non vanno, ma Indianapolis ha la colpa di non chiudere i conti. Pittsburgh si sveglia di colpo e inizia la rimonta rabbiosa. Roethlisberger lancia Johnson per 39 yds ed ecco la meta del 14-24. I padroni di casa sono on fire, e il Qb distribuisce altri due lanci da td per Ebron e Smith-Schuster nel quarto periodo ed è sorpasso sul 28-24! I Colts provano l’ultimo disperato drive ma la difesa dei giallo-neri tiene bene e arriva, quindi, un successo di platino (oltre alla AFC North) proprio nel momento più duro della stagione, ovvero dopo 3 ko di fila e una partita nella quale tutto stava andando storto.

Negli altri incontri i Kansas City Chiefs (14-1) piegano 17-14 gli Atlanta Falcons (4-11) e confermano la prima posizione nella griglia dei Play-offs della AFC. I Chiefs faticano le pene dell’inferno con Mahomes non in giornata (278 yds, 2 td e un intercetto) e ringraziano una incredibile ventata che manda fuori dai pali il field goal di Koo in chiusura di quarto periodo per mandare il match all’overtime! I Baltimore Ravens (10-5) si sbarazzano per 27-13 dei New York Giants (5-10) e si rimettono in piena corsa per la post season grazie ad un ottimo Lamar Jackson da 183 yds e 2 td su lancio e 80 yds su corsa. I Las Vegas Raiders (7-8) vengono beffati 26-25 all’ultimo secondo dai Miami Dolphins (10-5) che proseguono nella loro rincorsa ai Play-offs della AFC. Nella NFC West gli Arizona Cardinals (8-7) cadono 12-20 in casa contro i San Francisco 49ers (6-9) e si complicano, e non poco, la corsa alla post season. I Detroit Lions (5-10) vengono umiliati 7-47 in casa dai Tampa Bay Buccaneers (10-5) che chiudono i conti già nel primo tempo chiuso sul 34-0 con Brady che si accomoda in panchina dopo aver lanciato 348 yds (177 delle quali a Evans) e 4 mete. Per I Bucs prima apparizione ai Play-offs dal lontano 2007.

I New York Jets (2-13) completano la sorpresa della giornata e stendono 23-16 i Cleveland Browns (10-5) che ora si complicano la vita in vista della post season. Per i Jets secondo successo di fila, per i Browns un ko pesantissimo al termine di una gara davvero pessima. I Jacksonville Jaguars (1-14) nulla possono contro i Chicago Bears (8-7) che passano 41-17 e per la quarta partita di fila superano quota 30 punti. Una cosa da poco? Per i Bears non capitava dal 1965! Chicago si giocherà l’accesso ai PO nello scontro contro gli odiati Packers. Per i Jags, arriverà, quantomeno, la prima scelta al Draft 2021.

Nella NFC East i Dallas Cowboys (6-9) stendono 37-17 i Philadelphia Eagles (4-10-1) mentre Il Washington Football Team (6-9) cade 13-20 contro i Carolina Panthers (5-10) e ora la Division è completamente riaperta. Nella Week 17 Washington difenderà la prima posizione in casa degli Eagles, mentre Dallas andrà a sfidare i Giants. Nella AFC West i Los Angeles Chargers (6-9) superano 19-16 i Denver Broncos (5-10). Gli Houston Texans, infine, (4-11) cedono in casa 31-37 contro i Cincinnati Bengals (3-11-1) in un match dove le difese non sono esistite. La sedicesima settimana si concluderà con il Monday Night match tra New England Patriots (6-8) e Buffalo Bills (11-3).

Foto: Lapresse