NBA, ufficiali i rinnovi di Lebron James ed Anthony Davis coi Los Angeles Lakers

I Los Angeles Lakers hanno annunciato ufficialmente, tramite i loro canali social, i rinnovi delle stelle Lebron James ed Anthony Davis. The Chosen One ha firmato un biennale, mentre Davis addirittura un quinquennale. I due, che hanno guidato i gialloviola al titolo nella bolla di Orlando, dunque, saranno l’asse portante della franchigia più titolata della NBA anche nel prossimo futuro.

I Lakers vogliono costruire sul sodalizio composto da Davis e Lebron una dinastia simile a quella che negli anni ’80 crearono attorno a Magic Johnson e Kareem Abdul-Jabbar. Proprio come allora, infatti, la coppia di stelle è composta da un veterano, oggi Lebron, al tempo Jabbar, e da un cestista nel fiore degli anni. Ricordiamo, inoltre, che bramosi di riconfermarsi i gialloviola hanno condotto un mercato importante che ha portato in California anche giocatori del calibro di Dennis Schroeder, Montrezl Harrell e Marc Gasol.

Foto: Lapresse