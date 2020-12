NBA, Preseason 2020: prima vittoria di Gallinari con Atlanta, Durant torna in campo. I Lakers dominano il derby

Continua la preseason NBA e seconda partita per Danilo Gallinari con la nuova maglia degli Atlanta Hawks, che hanno superato gli Orlando Magic per 116-107. Prestazione positiva per il giocatore italiano, che ha messo a referto 17 punti e 7 rimbalzi in 27 minuti di gioco. Il miglior marcatore degli Hawks è stato Trae Young con 21 punti, mentre ad Orlando non sono bastati i 21 di Markelle Fultz.

Una notte che ha visto anche il debutto di Kevin Durant con i Brooklyn Nets. Dopo un anno e mezzo di stop l’ex Golden State Warriors è tornato in campo nel match contro gli Washington Wizards, vinto dalla squadra di coach Steve Nash con il punteggio di 119-114. Buona prova di Durant, che ha messo a referto 15 punti in ventitré minuti di gioco. Nello stesso match il miglior marcatore è stato Kyrie Irving con 18 punti.

Negli altri match della notte da segnalare la seconda vittoria consecutiva dei Lakers nel derby di Los Angeles. Finisce 131-106 per i campioni NBA in carica, trascinati dalla clamorosa prestazione di Talen Horton-Tucker, che ha messo a referto una doppia doppia da 33 punti e 10 rimbalzi. Nelle altre partite successi di Detroit contro New York (99-91), di Chicago contro Houston (104-91) e di Sacramento contro Portland (121-106).

Foto: LaPresse