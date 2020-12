NBA 2020-2021, svelato il calendario della prima parte di stagione. Pausa di una settimana a marzo, meno trasferte per le squadre

Prosegue il percorso di avvicinamento in vista della nuova stagione NBA 2020-2021, che scatterà martedì 22 dicembre con i primi match di Regular Season e che si concluderà non oltre il 22 luglio 2021 con l’eventuale gara-7 delle Finals. Quest’oggi la National Basketball Association ha svelato finalmente il calendario della prima parte di stagione regolare, mentre la programmazione dall’11 marzo al 16 maggio 2021 verrà pubblicata più avanti nel corso del campionato.

La nuova schedule è stata elaborata con l’obiettivo di ridurre al minimo il numero di trasferte per le varie squadre, che saranno però costrette ad affrontare diversi back-to-back e addirittura serie da quattro gare nell’arco di cinque giorni. Prevista una settimana di pausa a marzo tra il 4 ed il 10, dove non è in programma al momento l’All Star Game. Da segnalare in chiave azzurra l’esordio stagionale di Danilo Gallinari, con la maglia degli Atlanta Hawks, in trasferta a Chicago il 23 dicembre, mentre Nicolò Melli comincerà la sua seconda Regular Season tra le fila dei New Orleans Pelicans con una sfida in trasferta contro i Toronto Raptors (a Tampa).

CLICCA QUI PER IL CALENDARIO COMPLETO NBA FINO AL 4 MARZO 2021

Foto: Lapresse