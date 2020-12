Pallamano, Europei femminili 2020: Francia vince col brivido, esordio positivo anche per la Danimarca

Proseguono in Danimarca gli Europei di pallamano femminile 2020, che hanno visto disputarsi quest’oggi tre partite, relative ai gironi A e C, con in campo anche le campionesse in carica della Francia e le padrone di casa. Andiamo dunque ad analizzare nel dettaglio tutti i risultati di giornata.

GIRONE A: esordio col brivido per la Francia, che dopo aver concluso in svantaggio il primo tempo contro il Montenegro ha messo il muso avanti solamente nella seconda metà della ripresa, sul 21-20, reggendo fino al 24-23 finale. Tutto ok anche per la Danimarca, unica ospitante della manifestazione dopo la rinuncia della Norvegia, che si è imposta per 30-23 sulla Slovenia.

Loading...

Loading...

GIRONE C: è iniziato con un successo anche il cammino della Croazia, per 24-22 sull’Ungheria, nell’unico match disputato. Una vittoria preziosa per le slave, e fondamentale in ottica futura, esprimendo un ottimo gioco in fase offensiva. Alle magiare non sono invece bastate le nove realizzazioni di una scatenata Katrin Klujber, una di cui sentiremo parlare per molto.

I risultati di giornata:

Girone A:

Francia-Montenegro 24-23

Danimarca-Slovenia 30-23

Girone C:

Croazia-Ungheria 24-22

gianni.lombardi@oasport.it

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Shutterstock