Marc Marquez è uscito dall’ospedale da qualche giorno, dopo essersi sottoposto alla terza operazione all’omero destro nel giro di sei mesi. Lo spagnolo si era infortunato in occasione della prima gara del Mondiale MotoGP 2020 e poi ha dovuto fare i conti con i problemi fisici derivanti dal primo intervento e da un tentativo di recupero troppo frettoloso. Il sei volte Campione del Mondo nella categoria regina ha diffuso un videomessaggio inviato in occasione dell’Honda Racing Thank Day.

L’iberico non ha però parlato dell’operazione, dell’infortunio e del suo tentativo di recupero. Va ricordato che i tempi di recupero sono stimati in circa sei mesi, dovrebbe ritornare in pista tra maggio e giugno. Marc Marquez si è limitato a dei ringraziamenti: “La stagione è stata strana, non solo per il coronavirus. Dal mio punto di vista, c’è stato anche questo infortunio che ho subito nella prima gara. Voglio comunque ringraziare i fan per tutti i loro messaggi. È stato un peccato. Sarebbe stato bello vivere le giornate di festa a Motegi con loro e con mio fratello. Ma torneremo sicuramente l’anno prossimo”.

Foto: Shutterstock