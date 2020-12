Lewis Hamilton si è laureato Campione del Mondo per la settima volta in carriera, eguagliando lo storico record di Michael Schumacher, ma non si sa ancora se correrà anche il prossimo anno. Il britannico non ha ancora firmato il rinnovo di contratto con la Mercedes, scuderia con cui ha vinto sei titoli iridati nelle ultime sette stagioni (soltanto il compagno di squadra Nico Rosberg è riuscito a sconfiggerlo in un’occasione). Si è chiacchierato a lungo sul prosieguo della carriera del ribattezzato Re Nero, ma al momento non ci sono risposte ufficiali e definitive, anche se siamo ormai a ridosso del Natale e tutte le altre formazioni hanno definito la propria line-up per la prossima annata agonistica.

Dalla Gran Bretagna emergono alcune indiscrezioni importanti: Lewis Hamilton avrebbe chiesto alla Mercedes un rinnovo triennale al lauto compenso di 70 milioni di euro a stagione. E sembra che la scuderia anglo-tedesca sia intenzionata ad assecondare la richiesta faraonica (al momento percepisce circa 50 milioni di euro annui). Toto Wolff sarà ancora il CEO di Mercedes AMG F1 e il pacchetto sarà diviso in tre parti: il 33% a Daimler, il 66% alla coppia formata da Wolff e Jim Ratcliffe, il Presidente di Ineos. Ne sapremo di più nelle prossime settimane, ormai appare scontato che Lewis Hamilton corra anche nel 2021 ma i dettagli del contratto non sono ancora ufficialmente definiti.

Foto: Lapresse