MotoGP, Marc Marquez dimesso dall’ospedale dopo 10 giorni. Terminato il trattamento antibiotico

Marc Marquez è stato dimesso dall’ospedale di Madrid dove era ricoverato dal 3 dicembre, giorno in cui venne sottoposto a un terzo intervento chirurgico all’omero destro dopo i due fallimentari dell’estate. Il sei volte Campione del Mondo di MotoGP è rimasto presso l’Hospital Ruber Internacional per dieci giorni perché, in seguito all’intervenuto, era stata rilevata un’infezione dell’osso e così i dottori hanno deciso di sottoporre lo spagnolo a un trattamento antibiotico per evitare potenziali sepsi.

La Honda ha diramato un nuovo comunicato, in cui ha riferito della dimissione e dell’efficacia del trattamento antibiotico. Il recupero proseguirà a casa. Marc Marquez sarà sottoposto a un ulteriore check-uo nei prossimi giorni, per verificare che l’infezione nell’osso sia sia completamente placata, in modo da poter mettere il centauro sulla strada della guarigione. I tempi di recupero sono stimati in circa sei mesi, dovebbe tornare in gara tra maggio e giugno.

Foto: Lapresse