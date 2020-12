Johann Zarco fa il bilancio della propria stagione a poco più di un mese dalla conclusione del Mondiale MotoGP 2020. Il nativo di Cannes ha chiuso il campionato al 13° posto al termine di 14 competizioni in programma da Jerez (Spagna) a Portimao (Portogallo).

Il transalpino ha dichiarato di essere stato costretto a recuperare in seguito a parecchi errori che potevano essere evitati. L’alfiere di casa Esponsorama Racing, squadra privata di Ducati, ha dichiarato ai microfoni di ‘Motorsport.com’: “Sono stato un po’ incostante durante la stagione. La necessità di recuperare il tempo perso mi ha costretto ad essere spesso al di sopra del mio limite e quindi a commettere qualche errore. Queste situazioni mi permettono di imparare a crescere”.

Il due volte campione del Mondiale Moto2 guarda fiducioso alla prossima stagione che lo vedrà impegnato con il Team Pramac, l’altra formazione satellite di Ducati. Zarco ha affermato in merito: “Dopo aver firmato il contratto per il prossimo anno ho utilizzato le gare successive come test per il 2021. Sono felice di aver ritrovato la stabilità in vista di una nuova sfida. Penso di avere il controllo della situazione, ma c’è sempre da lavorare per migliorare la propria condizione”.

