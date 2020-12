Mike Tyson può tornare Campione del Mondo? George Foreman: “Può combattere per il titolo, è fantastico”

Mike Tyson continua a fare parlare di sè dopo la spettacolare esibizione di sabato notte contro Roy Jones Jr. Iron Mike è tornato sul ring a 15 anni di distanza dall’ultima volta ed è sembrato in eccellente forma fisica, offrendo anche una serie di colpi di assoluto rilievo dal punto di vista tecnico. A 54 anni, una delle grandi icone della boxe internazionale ha sfoggiato una sicura convinzione dei propri mezzi e, dopo il pareggio contro il rivale, ha annunciato di voler combattere ancora nell’immediato futuro. In attesa che entrino nel vivo le trattative per imbastire nuove riunioni, si è parlato anche di quali sarebbero le concrete possibilità di Mike Tyson di tornare a conquistare una cintura iridata alla sua veneranda età. Sembra di rivivere quanto accadde in uno dei capitoli della saga di Rocky Balboa… Ricordiamo che al momento i Campioni del Mondo sono due, entrambi britannici: Anthony Joshua detiene i titoli WBA, WBO, IBF, IBO (li difenderà venerdì 11 dicembre contro il bulgaro Kubrat Pulev); Tyson Fury è il titolare della corona WBC, dopo averla strappata a Deontay Wilder.

A intervenire in merito è stato George Foreman, il più anziano Campione del Mondo della storia: nel 1994, a 45 anni suonati, sconfisse Michael Moorer per ko e conquistò le cinture WBA, IBF e lineare dei pesi massimi. Ebbene il ribattezzato Big George è parso molto convinto in alcune dichiarazioni rilasciate a USA Today: “Se si rimette ancora più in forma e poi riprende il suo tempismo, e anche tutte le altre cose vanno al loro posto, allora può avere l’opportunità di combattere per il titolo. Tyson è stato fantastico e Roy Jones ha dovuto usare tutte le sue vecchie abilità per evitare di essere messo ko, non potevo credere ai miei occhi. E quella era solo un’esibizione. Pensate se Tyson avesse fatto un po’ di attività negli ultimi anni: sarebbe ancora in linea per diventare Campione del Mondo a 54 anni. Se si gestirà bene, allora un campione verrà da lui e se arriverà quello giusto allora potrà metterlo fuori combattimento“.

Foto: Lapresse