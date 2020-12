Marvin Vettori-Hermansson in tv: come rivedere l’incontro on demand. La guida completa

Questa notte Marvin Vettori ha sfidato, con successo, lo svedese Jack Hermansson, numero 4 UFC al mondo nei pesi medi, dopo aver ricevuto un preavviso di appena una settimana per riuscire a preparare il combattimento di Las Vegas.

Per l’italiano si tratta della quarta vittoria di fila, ma anche di un impatto non da poco in quella che è la prima volta di un tricolore in un main event di questo genere. La lotta tra i due è stata particolarmente apprezzata, tant’è vero che lo stesso account ufficiale dell’UFC parla già di “pretendente al titolo di combattimento dell’anno”. Vettori, all’interno della gabbia, ha saputo tenere un ritmo altissimo, resistendo anche ai momenti in cui sembrava possibile per lo svedese avere uno spazio per risalire la china. La vittoria è arrivata per verdetto unanime, e più che meritato alla luce di quanto si è potuto osservare. E le prospettive continuano ad andare verso l’alto.

Loading...

Loading...

Sarà possibile rivedere on demand la sfida tra Martin Vettori e Martin Hermansson on demand su DAZN, che ne ha inoltre trasmesso la diretta, per tutto il periodo che va da oggi fino alle ore 4:00 del 13 dicembre.

COME RIVEDERE VETTORI-HERMANSSON

Su DAZN on demand fino alle ore 4:00 del 13 dicembre

federico.rossini@oasport.it

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: FPI