Boxe: Giuseppe Carafa sconfitto in Francia da Massi Tachour, che vince il titolo UE superleggeri

Giuseppe Carafa non torna dalla Francia con la vittoria. Il superleggero non riesce a conquistare il titolo UE contro il francese Massi Tachour, affrontato al palasport Marcel Cerdan di Parigi e dal quale perde pur restando in piedi fino alla fine delle 12 riprese.

Un combattimento, questo, in cui l’italiano si è distinto, ad ogni modo, per una più che buona capacità di tenere contro un pugile più quotato di lui, per di più in terra avversa (sebbene le limitazioni in termini di pubblico siano importanti anche in Francia).

Il record di Carafa si aggiorna così a 12 vittorie, 3 sconfitte e 2 pareggi, mentre per quel che riguarda Tachour è di 14-4. L’ugentino era già stato campione Mediterraneo WBC, il transalpino invece aveva conquistato il titolo Continentale IBO prima di diventare campione del suo Paese nella categoria di peso.

Foto: FPI