Maratona Valencia 2020: risultati e classifica. Chebet e Jepchirchir vincono con tempi da urlo. Valeria Straneo, niente minimo olimpico

Dopo lo spettacolare Record del Mondo di mezza maratona firmato dal keniano Kibiwott Kandie, si è completata anche la Maratona di Valencia. Si trattava di una delle poche prove sui 42,195 km in questa stagione tormentata dall’emergenza sanitaria. Lo spettacolo non è assolutamente mancato sulle strade spagnole e i riscontri cronometrici giunti al termine delle due gare sono stati a dir poco ragguardevoli. La Maratona di Valencia è infatti diventata la terza al mondo in termini di velocità dopo quelle di Berlino e Londra, storicamente le due prove dove cercare di timbrare i migliori crono. Precisiamo che l’evento era aperto soltanto ai professionisti per ovvi motivi legati alla pandemia.

Al maschile ha trionfato il keniano Evans Chebet con lo strepitoso tempo di 2h03:00. Il 32enne, che corre con cittadinanza azera, è sbarcato addirittura al sesto posto delle liste mondiali di tutti i tempi! Chebet non ha mai ottenuto grandissimi risultati nel corso della sua carriera, ma oggi è riuscito a fare saltare il banco e a sconfiggere in volata il connazionale Lawrence Cherono (2h03:04, settimo crono all-time). A completare il podio è stato l’etiope Birhanu Legese (terzo in 2h03:16). Il nostro Daniele D’Onofrio ha debuttato in questa specialità e ha chiuso in 59ma posizione (2h15:40).

Al femminile la keniana Peres Jepchirchir ha sfoderato una prestazione a dir poco magistrale. La Campionessa del Mondo della mezza maratona ha fatto gara solitaria e ha tagliato il traguardo in 2h17:16, è semplicemente il quinto crono della storia! Uno show davvero di lusso da parte della 27enne, capace di lasciarsi alle spalle la connazionale Joylicine Jepkosgei (2h18:40) e la namibiana Johannes Helalia (2h19:52). La nostra Valeria Straneo inseguiva il minimo per le Olimpiadi di Tokyo, ma purtroppo la 44enne piemontese è andata lontana dal 2h29:30 richiesto per ottenere il pass a cinque cerchi. L’azzurra, già argento iridato ed europeo, ha chiuso in 2h37:04.

