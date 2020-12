RECORD DEL MONDO di mezza maratona: Kibiwott Kandie scrive la storia, 4 uomini sotto i 58 minuti!

A Valencia si è scritta la storia: quattro uomini hanno corso la mezza maratona sotto il precedente record del mondo e sono scesi sotto il fantasmagorico muro dei 58 minuti, fino a stamattina rimasto inviolato e parso invalicalibile. Il keniano Kibiwott Kandie si è reso protagonista di un sensazionale 57:32 sui 21,097 km nella località spagnola: si tratta di un tempo fantascientifico, che abbassa di ben 29 secondi il precedente primato stabiliato dal suo connazionale Geoffrey Kamworor a Copenaghen lo scorso anno (58:01). L’ugandese Jakob Kiplimo, Campione del Mondo di specialità, è stato battuto in volata e si è dovuto accontentare del secondo posto (57:37), mentre i keniani Rhones Kipruto (57:49) e Alexander Mutiso (57:59) completano il quadro di una giornata storica per l’atletica leggera.

Kibiwott Kandie ha vinto la sua terza mezza maratona in questa stagione dopo i sigilli di Ras Al Khaimah (a febbraio) e di Praga (a settembre). Il 24enne ha migliorato di quasi un minuto il suo personale (58:38 proprio nella capitale ceca) e si è vendicato nei confronti del 20enne Kiplimo, il quale lo aveva sconfitto ai Mondiali di Gdynia a metà ottobre. Tra l’altro lo sviluppo della gara è stato palpitante: velocissimi passaggi al quinto e al decimo km (13:37 e 27:25), poi un finale da brividi. Kandie ha allungato attorno al diciottesimo chilometro, Kiplimo ha reagito ed è rientrato, sembrava averne anche per imporsi, ma Kandie è stato più veloce ed è andato a segno sulla passarella della Città delle Arti e delle Scienze.

Tra le donne, invece, successo dell’etiope Genzebe Dibaba: la primatista mondiale dei 1500 metri ha debuttato in questa specialità e ha chiuso col tempo di 1h05:18, staccando la keniana Sheila Chepkirui (1h05:39) e la connazionale Senbere Teferi (1h05:51). In corso di svolgimento la Maratona di Valencia, Valeria Straneo sta cercando il minimo per le Olimpiadi di Tokyo.

