Los Angeles Clippers-Los Angeles Lakers oggi: orario, programma, tv, streaming NBA

Dopo l’assaggio di prestagione, tra le due franchigie di Los Angeles, Clippers e Lakers, è tempo di cominciare ad affrontare una strana stagione, con 10 partite in meno e con prospettive diverse all’orizzonte.

Sarà anche la notte della consegna dell’anello per i gialloviola, campioni nella bolla di Orlando contro i Miami Heat. I Lakers, se possibile, hanno rinforzato ancor più il loro roster togliendo ai cugini Montrezl Harrell, il miglior sesto uomo dell’ultima annata, oltre a inserire Marc Gasol e Wesley Matthews e ad ottenere Dennis Schröder dalla trade con gli Oklahoma City Thunder. Per i Clippers si segnala in particolar modo il cambio in panchina, con Tyronn Lue in luogo di Doc Rivers e l’arrivo di Serge Ibaka al posto di Harrell. Curiosa statistica: tra le due franchigie, senza contare gli anni di San Diego Clippers e Buffalo Braves, il bilancio è di 104-54.

Il match tra Los Angeles Clippers e Los Angeles Lakers, allo Staples Center, vedrà la palla a due alzarsi alle ore 04:00 di questa notte (quando sarà già mercoledì 23 dicembre). Sarà possibile seguire il match in diretta tv su Sky Sport NBA e in diretta streaming su Sky Go e Now Tv, oltre che in abbonamento con NBA League Pass. Su Sky Sport vi saranno inoltre quattro passaggi in differita: mercoledì 23 alle ore 14:00, 17:00 (anche su Sky Sport Uno), 21:30, giovedì 24 alle ore 11:00.

LA CLIPPERS-LA LAKERS, NBA 2020-2021: PROGRAMMA

MERCOLEDI’ 23 DICEMBRE

LA CLIPPERS-LA LAKERS, NBA 2020-2021: TV E STREAMING

DIRETTA TV – Sky Sport NBA

DIRETTA STREAMING – Sky Go, Now Tv, NBA League Pass

