LIVE Slittino, Doppio Winterberg 2020 in DIRETTA: in testa Wendl/Arlt, italiani in top-10. Sbagliano Steu/Koller

11.04 I campioni olimpici Wendl/Arlt si aggiudicano il doppio di Coppa del Mondo in quel di Winterberg. Battuti Eggert/Benecken di 40 millesimi, a completare il podio i lettoni Sics/Sics. Solo settimi Steu/Koller, leader della classifica: per loro errore grave nella prima run. In casa Italia positiva sesta piazza di Rieder/Rastner, a 4 decimi dalla vetta, nella top-10 anche Rieder/Kainzwaldner, ottavi, e Nagler/Malleier, decimi.

11.02 Vincono Wendl/Arlt! Beffa per Eggert/Benecken che devono accontentarsi della seconda piazza.

11.01 Eggert/Benecken al comando con oltre due decimi su Sics/Sics. Ora i campioni olimpici.

11.00 Ora la battaglia tutta tedesca per la vittoria. Eggert/Benecken contro Wendl/Arlt.

10.59 Denisev/Antonov si assestano in terza piazza, Sics/Sics agguantano il podio in rimonta.

10.57 Errore anche per i lettoni Bots/Plume. Ci saranno tre doppi azzurri nella top-10. Ora i migliori tre della prima manche.

10.54 Sbagliano i russi Kashkin/Korshunov, una posizione guadagnata per tutti i doppi italiani.

10.52 Due doppi lettoni al comando: Gudramovics/Kalnins vanno alle spalle di Sics/Sics. Rieder/Rastner terzi, con prospettive di ottavo posto.

10.51 Al comando i lettoni Sics/Sics, ben 163 millesimi di margine su Rieder/Rastner. Si fa dura anche per la top-5.

10.49 Ora i migliori 7 doppi della prima discesa.

10.48 VANNO IN TESTA! Rieder/Rastner sfoderano un’eccellente discesa, per 23 millesimi superano Steu/Koller e sperano in una rimonta verso il podio difficile, ma non impossibile.

10.47 Ora tocca a Rieder/Rastner.

10.46 Più che discreta la run degli azzurri: sono secondi a 86 centesimi dagli austriaci in vetta, si assicurano la top-10.

10.45 Ora è il momento di Rieder/Kainzwaldner, noni dopo la prima manche.

10.42 Sempre in testa Steu/Koller, a breve i primi 10 doppi della prima run.

10.38 Gli azzurrini si assestano in terza posizione, non una gara memorabile per loro, staccati di 276 millesimi dai leader.

10.35 Ora tocca a Nagler/Malleier.

10.33 Gran crono per Steu/Koller che provano a far partire la rimonta: gli austriaci vanno nettamente al comando, difficile, quasi impossibile, puntare al podio.

10.26 Nel frattempo in testa vanno gli altri austriaci che hanno disputato una prima discesa ricca di errori: Mueller/Frauscher.

10.22 A breve già un bel banco di prova: scenderanno in pista i leader di Coppa Steu/Koller che hanno sbagliato nella prima discesa. Saranno costretti a rimontare.

10.20 Iniziata la seconda manche del doppio a Winterberg. In testa troviamo i moldavi Siscanu/Oprea.

10.14 Alle 10.17 inizierà la seconda manche.

9.48 Appuntamento tra mezz’ora con la seconda run.

9.45 Si conclude questa prima run a Winterberg: in testa i veterani Wendl/Arlt per 72 millesimi sui compagni e detentori della sfera di cristallo Eggert/Benecken, poi i russi Denisev/Antonov a 125 millesimi. In casa Italia ottavi Rieder/Rastner, noni Rieder/Kainzwaldner, ad oltre tre decimi dalla vetta. Quattordicesimi Nagler/Malleier. Da sottolineare l’errore dei leader della classifica Steu/Koller, solo quindicesimi.

9.43 GRAVISSIMO ERRORE DI STEU/KOLLER! Gli austriaci, che erano stati perfetti in questa prima parte di stagione, sbagliano in partenza e sono sedicesimi ad oltre mezzo secondo. Occasione unica per Eggert/Benecken per recuperare.

9.41 Eggert/Benecken chiudono dietro ai compagni di squadra, 72 millesimi di ritardo.

9.37 Arriva una prima risposta di Wendl/Arlt, particolarmente deludenti in questa prima parte di stagione. I teutonici vanno in testa con 125 millesimi di vantaggio. Ora attesa per la sfida in chiave Coppa.

9.36 Prima parte di gara eccezionale per gli altoatesini che sono rimasti in testa fino all’ultimo intermedio, poi una sbavatura e il netto calo: quinta piazza a 190 millesimi dai leader. Italia oggi in difficoltà.

9.34 Restano solo Rieder/Rastner.

9.33 Non bene i giovani azzurri: sono addirittura decimi a 387 millesimi di vantaggio dalla vetta.

9.32 Ora tocca a Nagler/Malleier.

9.28 I lettoni Bots/Plumer sfiorano la vetta: si fermano a 4 millesimi di distacco.

9.24 Poco convincente la run degli azzurri che sono quarti ad oltre due decimi.

9.22 Ora il primo doppio azzurro: Rieder/Kainzwaldner.

9.21 Due coppie russe al comando: alle spalle di Denisev/Antonov troviamo Kashkin/Korshunov.

9.19 Cambiano i leader: al comando con 24 millesimi di vantaggio Denisev/Antonov, vincitori della Nations Cup ieri.

9.15 Si assestano in seconda piazza i polacchi Chmielewski/Kowalewski a 210 millesimi dalla vetta.

9.12 I più vicini sono gli austriaci Gatt/Schoepf a 325 millesimi.

9.10 Sempre in testa i lettoni Gudramovics/Kalnins. A breve inizieranno a scendere dei doppi di rilievo.

9.05 Ora scenderanno alcuni equipaggi di terza/quarta fascia.

9.03 Subito un tempo interessante: lo timbrano i lettoni Gudramovics/Kalnins che fanno segnare 43.613 staccando di oltre un secondo tutti i rivali.

8.59 45.878 il tempo degli ucraini Hoi/Levkovych.

8.57 Inizia la gara!

8.54 Capitolo italiani: con il 14 partiranno Rieder/Kainzwaldner, con il 18 Nagler/Malleier, con il 19 Rieder/Rastner.

8.49 24 i doppi in gara, gli ultimi due a scendere saranno Eggert/Benecken e Steu/Koller, i grandi rivali per la Coppa.

8.46 I primi a partire saranno gli ucraini Hoi/Levkovych.

8.44 Alle 8.58 partirà la prima run per quanto riguarda la tappa di Coppa del Mondo di Winterberg per il doppio.

08.41 Buongiorno e ben ritrovati con la Coppa del Mondo di slittino naturale.

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta tappa della Coppa del Mondo di slittino su pista artificiale 2020-2021. Si resta in Germania, in quel di Winterberg si parte con il doppio.

In programma la prima manche alle 8.55 e la seconda alle 10.15. C’è tanta attesa per lo scontro diretto tra i leader della classifica generale, gli austriaci Steu/Koller, e i grandi favoriti per il successo finale e detentori del titolo, i tedeschi Eggert/Benecken, reduci dal successo in quel di Oberhof.

Ci si aspetta tanto dalla squadra azzurra di doppio con Rieder/Rastner strepitosi in queste prime gare (sul podio ad Igls), seguiti da Rieder/Kainzwaldner e Nagler/Malleier che stanno occupando stabilmente la top-10, con obiettivo di crescere ancora. C’è spazio per puntare alle posizioni di rilievo.

Appuntamento alle 8.40 per seguire con noi tutta la gara e non perdervi davvero nulla.

