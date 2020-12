LIVE Schio-Riga, Eurolega basket femminile in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

16.50 Nella prima giornata Schio è stata meglio di Riga nei tiri da due punti (53,3% vs 42,5%), ma dovrà stare attenta da oltre l’arco, dove Riga ha segnato il 33,3% dei tentativi contro il 20% delle venete.

16.45 La partita si disputa nella bolla di Girona, con le squadre che questa settimana disputeranno qui i primi tre match del torneo continentale.

16.40 Esordio con sconfitta anche per il TTT Riga, che nel primo turno è caduto 79-81 contro il Girona.

16.35 La Famila Wuber Schio arriva all’appuntamento dopo il difficile esordio con la sconfitta contro l’UMMC Ekaterinburg.

16.30 Buongiorno a tutti per la diretta live di Schio-Riga, valido per la seconda giornata dell’Euroleague femminile.

Buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del secondo match di Eurolega femminile 2020-2021 per il Beretta Famila Schio, impegnato nella bolla di Girona contro il TTT Riga.

La formazione veneta ha esordito con una sconfitta per 83-61 contro le forti russe dell’UMMC Ekaterinburg, al termine di un match in cui Schio è comunque rimasta in partita fino a metà ultimo quarto, quando l’Ekaterinburg era avanti solo di 9 punti. Per Sottana e compagne, dunque, subito un esordio di fuoco e ora contro Riga serve una prestazione convincente e, soprattutto, una vittoria.

Riga che arriva anch’essa da una sconfitta, con il 79-81 subito contro le padrone di casa di Girona. Match equilibratissimo, come dice il punteggio, e dove ben quattro lettoni hanno chiuso in doppia cifra, con i 14 punti di Binda Drammeh, i 13 di Jessica Thomas e Kitija Laska e i 12 di Taisiia Udodenko. E limitare l’attacco lettone sarà la prima arma per Schio per trovare il primo successo stagionale in Europa.

Servirà, anche, alzare la media dalla lunga distanza, con Schio che ha messo a segno solo tre triple su 15 tentativi, con Giorgia Sottana miglior scorer con 14 punti, mentre servirà una maggior precisione dalla distanza da parte di Francesca Dotto, che ha chiuso con uno 0/4 da tre punti contro l’Ekaterinburg. Ma servirà un cambio di ritmo dell’intera squadra per conquistare la vittoria, anche se non va dimenticato che le russe sono di un’altra categoria rispetto a Riga.

La sfida tra Beretta Famila Schio e TTT Riga inizierà alle ore 17:00. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

Foto: fiba.basketball