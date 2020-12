CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

RIGOLDI PERDE CONTRO YAFAI E SALUTA L’EUROPEO

BOSCHIERO BATTE GOMEZ

116-112 e 109-109 i punteggi dei giudici (in un caso, dunque, due su tre).

Ed è Gamal Yafai il nuovo Campione d’Europa. Decisione unanime, e anche netta.

Ci siamo.

A prescindere dalla conclusione, combattimento di livello davvero altissimo quello che si è visto a Milano. Siamo ancora in attesa del verdetto, che dovrebbe arrivare davvero in tempi brevi.

3′ FINSICE QUI. Yafai esulta chiaramente, anche Rigoldi alza le braccia. Vedremo cosa diranno i giudici.

2′ Yafai sta cercando di prendere strada con il destro, sono gli attimi decisivi per Rigoldi!

1′ I due si scambiano pugni a ripetizione, è una battaglia assoluta!

DODICESIMA E ULTIMA RIPRESA

3′ Ripresa equilibrata con leggera tendenza verso Yafai, l’undicesima. Ed è tutto incertissimo alla vigilia degli ultimi tre minuti.

2′ Tanti destri di Yafai in questa fase.

1′ Rigoldi adesso sta decisamente riuscendo a mettere in condizione di inferiorità Yafai, che però non molla. Mai.

UNDICESIMA RIPRESA

3′ E altra ripresa a favore di Rigoldi, ci si avvia a un finale esaltante!

2′ Gran sinistro di Rigoldi che per un attimo toglie l’equilibrio a Yafai!

1′ Aggressivo Rigoldi tanto di sinistro quanto di destro!

DECIMA RIPRESA

3′ Più volte reagisce Yafai con il montante, ma questa ripresa è da accordare a Rigoldi.

2′ E adesso è lotta serrata tra i due!

1′ Rigoldi si apre la strada col destro, poi è il sinistro che manda Yafai alle corde!

NONA RIPRESA

3′ Più incisivo Yafai in quest’ottavo round.

2′ Rigoldi prova a portare alle corde Yafai, che però in questo momento è in buona situazione.

1′ Due volte al corpo Yafai, che sta riuscendo a prendere il comando in questo round pur se Rigoldi reagisce sempre.

OTTAVA RIPRESA

3′ Ultimi secondi infuocati, ripresa in cui Rigoldi ha iniziato bene, poi Yafai ha iniziato a partire con il destro. Difficile darne una valutazione.

2′ Momento intenso, ma per il momento senza grandi scossoni. I due si aspettano.

1′ Continua ad aggredire col sinistro Rigoldi, ormai chiaramente dentro il combattimento!

SETTIMA RIPRESA

3′ E anche questo round è chiaramente di Rigoldi!

2′ Continua a spingere Rigoldi, anche se proprio al secondo minuto arriva il destro di Yafai.

1′ RIGOLDI! Adesso il sinistro sta facendo totalmente la differenza!

SESTA RIPRESA

3′ E per la prima volta qui abbiamo una ripresa sul filo dell’equilibrio.

2′ Finora Yafai leggermente superiore, c’è stato un sinistro al corpo.

1′ Nuovo momento di, per così dire, studio.

QUINTA RIPRESA

3′ Finisce un’ottima ripresa da parte di Rigoldi, che finalmente è riuscito a scaricare tutta la sua forza sul volto e sul corpo di Yafai. Ed è chiaramente un round suo.

2′ Rigoldi comincia a incidere di più! Diverse volte a segno tanto col sinistro quanto col destro.

1′ Primo vero tentativo di Rigoldi di portare alle corde Yafai.

QUARTA RIPRESA

3′ E anche questo round è di Yafai, più preciso.

2′ Spesso a vuoto Rigoldi, che non riesce a incidere particolarmente per ora.

1′ Rigoldi prova ad agire col destro, ma Yafai continua a rispondere sempre bene sia di destro che soprattutto di sinistro.

TERZA RIPRESA

3′ Finora c’è poco da fare: il gancio sinistro di Yafai per il momento sta facendo la differenza.

2′ Si accende la lotta! Entrambi si colpiscono duramente, è una battaglia che entra nel vivo.

1′ Gancio sinistro di Yafai che caratterizza questo primo minuto.

SECONDA RIPRESA

3′ Un destro e un sinistro di Yafai nel corso della ripresa fanno sì che questa sia chiaramente in suo favore.

2′ Fase di studio adesso.

1′ Primo minuto nel quale l’unica cosa da segnalare è una scivolata di Yafai prima di un gran destro del britannico.

SI COMINCIA!

22:51 22-1-2 il record di Rigoldi, 17-1 quello di Yafai. In corso la presentazione dei due pugili.

22:49 Ed eccoli, Yafai e Rigoldi, sul ring dell’Allianz Cloud: in palio il titolo europeo dei supergallo!

22:47 Ultimo combattimento in arrivo questa sera, il più importante, con la terza difesa continentale di Rigoldi in carriera e contro un avversario assolutamente non semplice.

22:43 Siamo ora pronti a calarci verso l’Europeo supergallo tra Luca Rigoldi e Gamal Yafai.

22:41 Boschiero si lamenta, in particolare, per le testate e le spinte ricevute dall’avversario, cui comunque fa i complimenti e al quale offre il rispetto.

22:38 Molto chiaro il pensiero di Gonzalez: “Mi hanno fregato, mi hanno rubato il match. Lui tirava pugni all’aria”.

Sale a 49-6 il record di Boschiero, con 22 KO in carriera. E al 57° combattimento, a 39 anni, la voglia vince ancora.

Split decision. 96-94 Boschiero, 96-94 Gonzalez, 96-94 Boschiero: VINCE DEVIS BOSCHIERO!

Ecco i due al centro del ring.

Entrambi i pugili vengono ripuliti sul volto dai segni del sangue, prima di conoscere il verdetto.

3′ E proprio in chiusura Gonzalez colpisce due volte con il destro. A questo punto bisogna aspettare il verdetto dei giudici.

2′ Continua a colpire con precisione Gonzalez, difficili le repliche per Boschiero che ha anche un sopracciglio che sanguina in maniera non poco evidente.

1′ Fase di studio, poi va giù Gonzalez più che altro per scivolata.

DECIMA E ULTIMA RIPRESA

3′ E termina la nona e penultima ripresa. 2’30” buoni per Boschiero, 30″ per Gonzalez, ma il round appare dell’italiano. Siamo alla resa dei conti.

2′ Continua a cercare la testa Boschiero, che con tanta voglia sta cercando di girare dalla sua parte le sorti della serata.

1′ Inizio di round violento, entrambi vanno a segno col destro, si accendono ancor di più le luci di Milano!

NONA RIPRESA

3′ Destro di Gonzalez a segno proprio pochi secondi prima che i due vadano al’angolo, arriva anche qualche momento di nervosismo tra i due per un confronto che va sempre più verso il verdetto. Due round al termine.

2′ Boschiero continua ad aggredire col destro, si è decisamente ripreso rispetto alla fase centrale!

1′ Viene fermato Boschiero per qualche secondo, a causa di un problema a un guantone che viene fissato di nuovo opportunamente.

OTTAVA RIPRESA

3′ Cerca di trovare un paio di combinazioni nel finale di round Gonzalez, ma la prevalenza di Boschiero è indubbia.

2′ Boschiero si anima, destro e poi sinistro, si sta prendendo questa ripresa!

1′ Gran destro di Boschiero proprio verso il primo minuto!

SETTIMA RIPRESA

3′ Sesta ripresa che si chiude nel segno dell’equilibrio.

2′ Ancora un importante montante destro di Gonzalez, nonostante Boschiero lo stia cercando di tenere alle corde.

1′ Gonzalez sta ora continuando a prendere la distanza di Boschiero per poi colpire con il diretto destro. E’ lui ora il padrone della situazione.

SESTA RIPRESA

3′ Termina la ripresa, che si aggiudica chiaramente Gonzalez. Taglio sopra un occhio per Boschiero, quello destro, comunque non grave.

2′ Reazione di Boschiero, con il destro, e adesso la lotta diventa più furiosa!

1′ Potente destro alla nuca di Gonzalez, si inginocchia Boschiero e adesso si mette più in salita per l’italiano.

QUINTA RIPRESA

3′ Montante destro di Gonzalez che dovrebbe essersi aggiudicato di poco la quarta ripresa. A inizio round la testata involontaria ha provocato la fuoriuscita di un po’ di sangue dalla bocca.

2′ Bel destro di Boschiero, poi montante al corpo di Gonzalez. I due si battono per prendere il controllo della situazione.

1′ Scontro involontario tra le due teste.

QUARTA RIPRESA

3′ In questo round i montanti al corpo di Gonzalez hanno fatto la differenza.

2′ Continua a cercare varchi Boschiero, ma Gonzalez in questa ripresa si sta dimostrando superiore.

1′ Gonzalez prova di continuo a entrare con il montante destro.

TERZA RIPRESA

3′ Finisce questa seconda ripresa, in cui il destro di Boschiero ha certamente dato della superiorità al pugile italiano.

2′ Altro destro di Boschiero, in questo round superiore per il momento rispetto a un Gonzalez un po’ passivo.

1′ Comincia con un gran destro Boschiero!

SECONDA RIPRESA

3′ Prima ripresa che finisce con Gonzalez che riesce a tentare di aggredire, ma va a vuoto negli ultimi secondi. Equilibrio.

2′ Boschiero per il momento non riesce a penetrare, nonostante un paio di buoni colpi portati.

1′ Centro del ring per Boschiero, ma primissime fasi di studio.

SI COMINCIA!

21:50 Ricordiamo che non ci sono titoli in palio in quest’occasione, e che si combatte sulla distanza delle dieci riprese.

21:49 Ed ora è il turno di Boschiero, che tra un Boom e l’altro sale tra le quattro corde di Milano!

21:48 Ed ecco Samuel Gonzalez e Devis Boschiero che, uno dopo l’altro, si presentano sul ring! Prima è la volta del venezuelano.

21:46 Ultime fasi di preparazione per Boschiero prima di percorrere il tunnel che porta sul ring.

21:43 Luci che ruotano sul ring. Non c’è ancora nessuno, ma tra poco ci saranno i protagonisti.

21:40 Continua a salire l’attesa, anche se in un PalaLido a porte chiuse, certamente non il sogno dell’organizzazione, ma una necessità in questi difficili tempi di Covid-19.

21:35 Ancora negli spogliatoi Boschiero e Gonzalez; l’italiano si sta facendo fasciare le mani prima di infilare i guantoni e combattere.

21:32 Samuel Gonzalez, venezuelano, sostituisce Francesco Patera perché il belga è risultato positivo al Covid-19. In questa fattispecie, le riprese sono diventate dieci e non c’è più il Mondiale Silver WBC in palio, ma si prospetta, per stile, un combattimento divertente.

21:29 Riportiamo i risultati precedenti: Mirko Natalizi ha battuto per KOT su Manuel Largacha nei superwelter, Sandor Martin ha sconfitto per verdetto unanime Nestor Maradiaga.

21:27 E’ appena terminato il combattimento tra Hamadouche e Pavlovic, nettamente vinto dalla francese, con un dominio fermato dal KOT all’ottava ripresa decretato dall’arbitro. Tra poco, dunque, Devis Boschiero contro Samuel Gonzalez.

21:03 E’ appena iniziato il combattimento tra Hamadouche e Pavlovic per il Mondiale femminile superpiuma IBF. Vi aggiorneremo quando terminerà: al termine Boschiero-Gonzalez e poi Rigoldi-Yafai.

Rigoldi-Yafai: i numeri – Boschiero-Gonzalez: presentazione

Buona serata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di queste ore di boxe della Milano Boxing Night organizzata all’Allianz Cloud (PalaLido).

Il piatto forte del clou è l’ultimo in programma dalle 19:15 (e dunque intorno alle ore 23:00), con Luca Rigoldi che difende il titolo europeo dei pesi supergallo dagli assalti di Gamal Yafai, di Birmingham, Gran Bretagna. Alla cerimonia del peso l’italiano ha fatto segnare 55.150 kg, il britannico 55.050; entrambi si sono dichiarati pronti per la grande serata.

Doveva esserci il Mondiale Silver WBC dei pesi leggeri tra Devis Boschiero e Francesco Patera, ma il belga è stato trovato positivo al Covid-19 e quindi è stato sostituito dal venezuelano Samuel Gonzalez; il combattimento sarà sulle 10 riprese e non ci saranno titoli in palio. Di scena anche la francese Maiva Hamadouche e la serba Nina Pavlovic per il Mondiale femminile dei pesi superpiuma IBF.

Ad aprire la serata ci saranno, nel sottoclou, gli incontri non titolati tra i superwelter Mirko Natalizi e Manuel Largacha e tra i superleggeri Sandor Martin e Nestor Maradiaga. Nel sottoclou doveva esserci anche Gonzalez, che però è stato “trasferito” a Boschiero, in quello che si preannuncia peraltro un divertente preambolo a Rigoldi-Yafai.

La Milano Boxing Night inizierà alle ore 19:15, con i due clou italiani previsti dalle 22:00 circa. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

