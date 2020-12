Devis Boschiero ha sconfitto Samuel Gonzalez per split decision in uno degli eventi di punta della Milano Boxing Night (il main event prevede la contesa tra il nostro Matteo Rigoldi e Gamal Yafai per l’Europeo dei supergallo). Il nostro peso superpiuma si è imposto con questi cartellini contro il venezuelano all’Allianz Cloud del capoluogo meneghino: 96-94, 96-94, 94-96. Il veneto ottiene così la 49ma vittoria in carriera (di cui 22 per ko), a fronte di sei sconfitte e 2 pareggi. Il 39enne è tornato a vincere a 15 mesi di distanza dal suo ultimo incontro, quando portò a casa l’intercontinentale IBF. Oggi sperava di poter combattere per il Mondiale Silver WBC, ma il belga Francesco Patera è risultato positivo al Covid-19 e dunque si è trovato il sostituto Gonzalez (32 anni, 22-7 il suo record).

Dopo un primo round di studio, Boschiero si fa vedere nella seconda ripresa con un paio di ottimi destri, ma nella frazione successiva Gonzalez risponde prontamente con una serie di montanti. Il venezuelano alza progressivamente il ritmo tra quarto e quinto round, mettendo in difficoltà il pugile italiano sfruttando al meglio il destro e il montante. Boschiero cerca di reagire con una combinazione destro-sinistro nella settima frazione, poi punge col destro in quella successiva e cerca di rimettere in equilibrio il match. Ottavo round in favore del sudamericano, il nono sorride al padrone di casa. Si va dunque gli ultimi tre minuti dove è Gonzalez ha impressionare maggiormente con i suoi colpi, ma è Boschiero a fare festa.

Samuel Gonzalez è risultato molto amareggiato ai microfoni di DAZN: “Secondo me questa notte mi hanno rubato il match. Lui tirava pugni all’aria. Stavolta mi hanno fregato. Sono deluso. Questo match lo deve vincere il migliore. Sono deluso perché tutti e due siamo dello stesso promoter. Questa notte non meritavo di perdere. La vittoria era mia“.

Devis Boschiero ha risposto in questo modo: “Un match molto equilibrato. Sapevamo che era un avversario di un’altra categoria di peso, che hanno chiamato tre giorni prima del mio match ufficiale. Mi sono trovato quasi un welter fisicamente. Poi mi rompe un po’ le scatole che l’arbitro ha lasciato scorrere, si vede che spingeva, per me non è valido. Io ho messo colpi più incisivi, lui spingeva tanto. Però lo rispetto, tanto coraggio, è forte fisicamente, complimenti. Avevo anche detto all’arbitro delle testate, ma l’arbitro ha lasciato correre. Si vede che i colpi più puliti li ho messi io. A livello fisico mi sono trovato di fronte un’altra struttura, non è facile. Mi è servito per migliorarmi. Adesso cercherò di lavorare in palestra e di aumentare qualche chilo in più di massa, ce ne ho già parecchia, ma aumentare quei chili in più di potenza magari“.

Foto: FPI