LIVE Perugia-Tours, Champions League volley in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Cronaca Perugia-Civitanova – Programma Perugia-Tours

Loading...

Loading...

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Perugia-Tours match valevole per la terza giornata del Gruppo B della Champions League 2020-2021. Una sfida fondamentale per la squadra allenata di Vital Heynen che deve necessariamente vincere per continuare a sperare di superare il turno. Gli umbri, infatti, hanno perso il derby contro Civitanova e vinto a tavolino contro i turchi dell’Arkasspor, che non sono mai scesi in campo a causa di alcuni casi di positività al Covid-19 tra i giocatori.

Il coach di Perugia si affiderà all’estro di Dragan Travica in cabina di regia che azionerà i martelli Wilfredo Leon, Aleksandar Atanasijevic e Oleg Plotnytski. Gli umbri partono decisamente favoriti anche sulla scorta di quanto accaduto nei sei precedenti tutti vinti dalla squadra italiana che ha lasciato solo un set agli avversari. I padroni di casa, si gioca infatti nella bolla di Tours, saranno guidati dal talento di Nathan Wounembaina.

Al momento entrambe le compagini possono contare solo sulla vittoria a tavolino contro l’Arkasspor. Ricordiamo che supera il turno solo la prima in classifica e le tre migliori seconde dei cinque gironi. Se Perugia sta facendo benissimo in Superlega dove è in testa lo stesso non si può dire del Tours che attualmente occupa la sesta piazza nel massimo campionato transalpino. Sulla carta la differenza di valori è abbastanza palese ma i ragazzi di Heynen dovranno essere bravi a farla vedere anche in campo.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Parigi-Tours, valevole per la terza giornata del gruppo B della Champions League 2020-2021: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdervi davvero nulla, si parte alle ore 20:30!

salvatore.serio@oasport.it

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LM-LPS/Roberto Tommasini