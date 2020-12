Perugia-Tours oggi: orario, tv, streaming, programma Champions League volley

Questa sera, 10 dicembre, andrà in scena la sfida valevole per la terza giornata di Champions League di volley tra Perugia e Tours. Dopo la sconfitta nel derby contro Civitanova e la vittoria a tavolino contro i turchi dell’Arkasspor, che non sono mai scesi in campo a causa di alcuni casi di positività al Covid-19 tra i giocatori, gli umbri hanno necessariamente bisogno di una vittoria per sperare ancora nella qualificazione.

Vital Heynen si affiderà ai suoi uomini migliori con il solito Dragan Travica in cabina di regia che azionerà le bocche di fuoco: Wilfredo Leon, Aleksandar Atanasijevic e Oleg Plotnytski. Perugia parte decisamente favorita, anche guardando i precedenti che raccontano di un netto 6-0 con un solo set concesso ai francesi. I padroni di casa, si gioca infatti nella bolla di Tours, saranno guidati da Nathan Wounembaina. Al momento entrambe le compagini possono contare solo sulla vittoria a tavolino contro l’Arkasspor. Ricordiamo che supera il turno solo la prima in classifica e le tre migliori seconde dei cinque gironi.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Perugia-Tours, match valido per la fase a gironi della Champions League 2020-2021 di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204), in diretta streaming su Sky Go oltre che su Now TV ed Eurovolley.tv, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

PERUGIA-TOURS, CHAMPIONS LEAGUE: PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

GIOVEDì 10 DICEMBRE:

20.30 Sir Sicoma Monini Perugia vs Tours VB

PERUGIA-TOURS OGGI: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204).

Diretta streaming su Sky Go, Now TV e su Eurovolley TV.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto: LM-LPS/Loris Cerquiglini