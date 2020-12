LIVE Modena-Knack Roeselare 3-2, Champions League in DIRETTA: vittoria di carattere dei Canarini, che volano in testa al gruppo D

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

22:52 Vittoria di carattere dei Canarini, che con quesi due punti balzano in testa al gruppo D e fanno un grande passo verso la qualificazione ai quarti di finale!

15-11 Finisce qui!

14-11 Si insacca l’attacco di tuerlinckx.

14-10 Stankovic regala 5 set-point ai Canarini.

13-10 Desmet passa in mezzo al muro.

13-9 Modena si porta a due punti dal match!

12-9 Attacco vincente di Rinaldi, che porta i suoi a +3!

11-9 Bellissima sette di Stankovic!

10-9 Mani-out di Desmet.

10-8 Sbaglia anche Tuerlinckx!!!

9-8 Errore in attacco di Desmet!

8-8 Gran parallela di Elian.

7-8 Verhanneman spinge sulle mani del muro di Rinaldi.

7-7 Elian riporta i suoi in parità.

6-7 Primo tempo di Elia Bossi.

5-7 Esce il servizio di Christenson.

5-6 Bravo Bossi a sfruttare una free ball.

4-6 Tuerlinckx vanifica una serie di difese modenesi e porta i suoi a +2.

4-5 Male dai nove metri anche Stankovic.

4-4 Diagonale nei tre metri per Desmet, che poi sbaglia al servizio.

3-3 Non passa la battuta di Tuerlinckx.

2-3 Pipe di Verhanneman.

2-2 Ottimo attacco di Rinaldi, che passa in mezzo al muro.

1-2 Primo tempo di Coolman.

1-1 Esce il servizio di Verhanneman.

0-1 Si riparte con un attacco vincente di Desmet.

25-22 Mazzone manda i suoi al tie-break.

24-22 Esce il primo tempo di Stankovic.

24-21 Parallela imprendibile di Lavia, che regala tre set-point ai suoi.

23-21 Si rifa immediatamente l’opposto belga.

23-20 Errore in attacco di Tuerlinckx.

22-20 Mani-out di Lavia, break importantissimo.

21-10 Bellissima azione di Rinaldi.

20-20 Si va avanti punto a punto.

20-19 Erroraccio in attacco di Desmet.

19-19 Esce il servizio di Coolman.

18-19 Si fa perdonare immediatamente Desmet.

18-18 Ancora una stampatona, questa volta ai danni di Desmet.

17-18 Murone di Stankovic, che riporta i suoi a -1.

16-18 Non passa la battuta di Verhanneman.

15-18 Bel colpo di Verhanneman, ma troppo in anticipo il muro modenese.

15-17 Estrada Mazzorra entra al posto di Lavia e trova subito un attacco vincente.

14-17 Pipe pazzesca di Desmet.

14-16 Mani-out di Vettori, che mantiene in partita i suoi.

13-16 Verhanneman mette fine ad uno degli scambi più belli del match.

13-15 Primo tempo imprendibile di Stankovic.

12-14 Bene Vettori da seconda linea.

11-14 Desmet continua a lavorare sulle mani del muro.

11-13 Gran parallela di Rinaldi, che è entrato al posto di Karlitzek.

10-13 Mani-out di Desmet da posto quattro. Attenzione perchè si fa dura.

10-12 Ace di Coolman.

10-11 Desmet può fare quello che vuole senza muro.

10-10 Non passa la battuta di Verhammenan.

9-10 La formazione belga ripassa in vantaggio.

9-9 Si insacca il pallonetto di Verhammenan.

9-8 Gran diagonale da posto due di Verhammenan.

9-7 Continuano gli errori dai nove metri.

8-6 Errore al servizio di Christenson.

8-5 Diagonale profonda di Lavia.

7-5 Un po’ fallose entrambe le squadre dai nove metri.

6-4 Primo tempo ficcante di Stankovic.

5-3 Ace di Karlitzek!

4-3 Ennesima bordata in attacco di Lavia.

3-3 Pallonetto millimetrico di Karlitzek.

2-3 Bel primo tempo di Huhmann.

2-2 Mani-out di Vettori da seconda linea.

1-2 Muro a uno di Tuerlinckx su Karlitzek.

1-1 Esce il servizio di Mazzone.

1-0 Si riparte con un bel muro di Stankovic.

Il Knack Roeselare vola sul 2-1!

22-24 Pipe di Lavia.

21-24 Tuerlinckx regala tre set-point ai suoi.

21-23 Finisce qui la serie al servizio di Coolman.

20-23 Stampatona di Tuerlinckx.

20-22 Mani-out di Verhannoman.

20-21 Ci pensa ancora Lavia, questa volta in attacco però!

19-21 Murone di Lavia, che accorcia le distanze.

18-21 Fase break importante per la formazione belga.

18-19 Mani-out di Lavia da posto quattro.

17-19 Diagonale nei tre metri di Verhanneman.

17-18 Adesso passa anche in diagonale l’opposto serbo.

17-17 Parallela indifendibile di Tuerlinckx

17-16 Esce la battuta di Huhmann.

16-16 Pipe vincente di Desmet.

16-15 Primo tempo dietro di Stankovic.

15-15 Attacco potente da seconda linea di Tuerlinckx.

15-14 Pallonetto spinto di Karlitzek da posto quattro.

14-14 Si va avanti punto a punto.

14-13 Diagonale in mezzo al muro di Karlitzek.

13-13 Invasione aerea di Mazzone.

12-10 Terzo attacco consecutivo di Daniele Lavia!

11-10 Ancora Lavia da posto quattro, questa volta con un pallonetto.

10-10 Bellissimo colpo di Lavia.

9-10 Buona fase in attacco per Verhanneman.

8-9 Diagonale profonda del belga.

8-8 Parallela pulita per Verhanneman.

8-7 Esce il servizio di Desmet.

7-7 Non passa l’attacco di Karlitzek, muro di Huhmann.

7-6 Fallo di trattenuta per Grebennikov.

7-5 Non passa la battuta di Luca Vettori.

6-3 Ace con l’ausilio del nastro di Mazzone!

5-3 Muro di Karlitzek su Tuerlinckx.

4-3 Esce il servizio di Coolman.

3-3 Mazzone si becca un muro da parte di Huhumman.

3-2 Mani-out di Tuerlinckx da posto due.

3-1 Pallonetto spinto di Karlitzek.

2-1 Erroraccio in attacco di Desmet.

1-1 Mani-out di Lavia da posto due.

0-1 Si riparte con un ace di Verhanneman.

25-19 Pipe di Lavia, Modena torna in parità!

24-19 Tuerlinckx annulla il primo.

24-18 Bellissima sette di Mazzone, che regala sei set-point ai suoi.

23-18 Bravo Mazzone a sfruttare una free ball.

22-18 Diagonale nei tre metri pazzesca di Karlitzek.

21-18 Desmet prende l’asta e fa un bel regalo ai Canarini.

20-18 Finisce qui la serie dai nove metri del belga.

19-18 Ace di Verhhanneman.

19-17 Desmet riporta i suoi a -2, sembra di rivedere il film del primo set.

19-16 Invasione di Mazzone, bisogna spingere in questa fase.

19-15 Break per la formazione belga.

18-13 Mani-out di Lavia da posto quattro.

17-13 Esce il servizio di Stankovic.

17-12 Mani-out di Vettori, che è decisamente salito di livello in questa fase.

16-12 Vola fuori il servizio di Karlitzek.

16-11 Esce l’attacco di Verhanneman.

15-11 Bellissima diagonale da seconda linea di Luca.

14-11 Finisce qui la serie al servizio di Vettori.

14-10 Parallela millimetrica di Karlitzek, Modena vola a +4!

13-10 Sparacchia fuori da posto due Tuerlinckx, time-out per il Knack Roeselare.

12-10 Ace di Luca Vettori!

11-10 Bellissima pipe di Lavia.

10-10 Esce il servizio del centrale italiano.

10-9 Ottimo primo tempo di Mazzone, Christenson deve variare il gioco.

9-9 Non passa la battuta di Daniele Lavia.

9-8 Murone di Mazzone su Coolman.

8-8 Attacco di rabbia di Vettori, che sfonda il muro avversario.

7-8 Scappa via la battuta di Christenson.

7-7 Bravissimo Lavia a concludere uno degli scambi più lunghi del match.

6-7 Palleta in mezzo al campo di Verhanneman, tutta ferma la difesa di Modena.

6-6 Primo tempo vincente di Stankovic.

5-6 Esce il servizio di Karlitzek.

4-5 Male dal centro Huhmann.

3-5 Attacco vincente di Karlitzek da posto quattro.

2-4 Continua a passare con continuità Tuerlinckx

1-3 Un po’ fallosa Modena nel sistema muro-difesa questa sera.

1-1 Si riparte in equilibrio.

25-27 Trova le mani del muro Tuerlinckx, primo set alla formazione belga.

25-26 Non passa l’attacco di Lavia, male in copertura Vettori.

25-25 Mani-out di Verhanneman da posto quattro.

25-24 Ace di Christensom, che pesca la zona di conflitto!

24-24 Stampatona di Mazzone su Tuerlinckx, è parità!

23-24 Erroraccio in attacco di Verhanneman.

22-24 Tuerlinckx regala due set-point ai suoi.

22-23 Pipe vincente per Desmet.

22-22 Non passa il servizio di Desmet.

21-22 Ennesimo attacco vincente da seconda linea per Tuerlinckx.

21-21 Primo tempo di Stankovic.

20-21 Continua a fare bene Tuerlinckx.

20-20 Diagonale profonda di Karlitzek, che sblocca la situazione.

19-20 Muro su Vettori, problemi in fase di cambio-palla per Modena.

19-19 Passa in mezzo al muro Desmet, regia di Christenson poco lucida in questa fase.

19-18 Karlitzek si prende un muro in faccia.

19-17 Invasione a rete di Karlitzek, attenzione la formazione belga si riporta a -2.

19-16 Mani-out da posto quattro di Desmet.

19-15 Si insacca il pallonetto di Karlitzek.

18-15 Palletta sulle mani del muro di Mazzone per Tuerlinckx.

18-14 Pipe indifendibile di Karlitzek.

17-14 Ennesima parallela del set di Tuerlinckx.

17-13 Ottimo primo tempo di Mazzone.

16-13 Ace di Huhmann.

16-11 Giocata pazzesca di Christenson, che lascia Vettori senza muro.

15-11 Esce la battuta del tedesco.

15-10 Diagonale di una potenza assurda di Karlitzek.

14-10 Ace di Tuerlinckx.

14-9 Pipe vincente anche per Verhanneman.

14-8 Pipe di Lavia, bella velocità di palla per Christenson.

13-8 Esce il servizio di Mazzone.

13-7 Parallela pazzesca di Karlitzek.

12-7 Mani-out di Verhanneman da posto due.

12-6 Ricambia il favore D’Hulst.

11-6 Non passa la battuta di Christenson.

11-5 Mani-out di Vettori da seconda linea.

10-5 Palletta in mezzo al campo per Verhanneman.

10-4 Stampatona al centro di Mazzone!

9-4 Bordata di Lavia da posto quattro, secondo time-out per la formazione belga.

8-4 Esce l’attacco di Verhanneman, fase break importante per i Canarini.

7-4 Muro a uno pazzesco di Lavia su Desmet.

6-4 Scappa via il servizio di Desmet.

5-4 Ancora bene in attacco Tuerlinckx, non può nulla in difesa Grebennikov.

5-3 Vettori risponde con la stessa moneta.

4-3 Gran parallela da seconda linea per Tuerlinckx.

4-2 Mani-out di Desmet.

4-1 Gran difesa di Grebennikov, poi ci pensa Stankovic in ricostruzione

3-1 Bene Christenson, che sfrutta una palla a filo rete.

2-1 Bel mani-out di Karlitzek da posto quattro.

1-1 Diagonale potente di Tuerlinckx da posto due.

1-0 Si parte con un errore al servizio di Verhanneman.

20:30 Il Knack Roeselare risponde con: d’hULST, Desmet, Tuerlinckx, Coolman, Huhmann, Verhanneman.

20:28 Questo il sestetto di Modena: Christenson, Lavia, Karlitzek, Vettori, Stankovic, Mazzone e Grebennikov.

20:26 Ultimi minuti di riscaldamento per le due squadre, è ormai tutto pronto!

20:23 Gli emiliani, dopo una serie di sconfitte pesanti in campionato, sono tornati alla vittoria in Superlega e hanno continuato bene in Champions League, con l’augurio di fare bene stasera, facendo un grande passo verso i quarti di finale.

20:20 Christenson e compagni sono di fatto sicuri di chiudere il primo round robin in testa: in caso di sconfitta contro la formazione belga e di vittoria dei russi del Kemerovo contro i polacchi, Modena resterebbe comunque in testa grazie agli scontri diretti.

20:17 Il Knack Roeselare è invece già molto vicino all’eliminazione, i belga hanno infatti perso 3-0 sia con il Kemerovo, che con il Verva Warszawa e stasera vanno a caccia della prima vittoria in Champions League.

20:14 I Canarini vengono da due partite estremamente convincenti, i ragazzi di Andrea Giani hanno infatti battuto prima i russi del Kemerovo (3-1), sconfiggendo quindi anche Ivan Zaytsev, e poi i temibili polacchi del Verva Warszawa (3-0).

20:11Quest’anno la formula del torneo, vista l’emergenza sanitaria, è leggermente diversa rispetto a quella degli altri anni: tutte le formazioni si stanno scontrando in due round robin, le prime classificate di ogni girone, più le tre migliori seconde si qualificano di diritto ai quarti di finale.

20:08 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Modena-Knack Roeselare, ultimo match d’andata del Gruppo D della Champions League di volley maschile 2019-2020.

