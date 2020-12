CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Lazio-Napoli, sfida valida per la tredicesima giornata del campionato di Serie A 2020/21 di calcio maschile. Negli ultimi 5 confronti gli azzurri hanno vinto ben 4 volte ma ha perso l’ultimo match a Roma per 1-0 lo scorso gennaio. I biancocelesti rincorrono in classifica e proveranno a vendicare la sconfitta ai quarti di finale di Coppa Italia 2019/20: sono 5 i punti di distanza tra le due squadre.

La Lazio di Simone Inzaghi è reduce dall’1-1 contro il Benevento del fratello Pippo Inzaghi: nonostante la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League, dove sfiderà il Bayern Monaco, i biancocelesti non trovano continuità. In attesa di sfidare il Parma nella coppa nazionale, la Lazio non vince dal 5 dicembre contro lo Spezia mentre in casa dal 24 ottobre quando la spuntò sul Bologna. I padroni di casa saranno guidati da Ciro Immobile che ritrova la squadra della città dov’è nato.

Se la Lazio è al nono posto in classifica in Serie A con 18 punti, il Napoli è al quinto posto a -5 dalla vetta rincorrendo le prime posizioni. La squadra di Gennaro Gattuso, che sfiderà il Granada ai sedicesimi di finale di Europa League, non avrà a disposizione Dries Mertens e Lorenzo Insigne oltre a Victor Osimhen. Il belga ha subito un infortunio mentre il fantasista partenopeo è stato espulso nella sfida persa contro l’Inter.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match tra Lazio-Napoli, sfida valida per la tredicesima giornata del campionato di Serie A 2020/21 di calcio maschile, con la cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si comincia a partire dalle ore 20.45 allo Stadio Olimpico di Roma. Buon divertimento!

