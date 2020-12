CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

FINISCE IL PRIMO TEMPO. FIORENTINA AVANTI A SORPRESA 1-0 A TORINO.

45+2′ Ronaldo prova a calciare ma la posizione è troppo defilata: mura la barriera.

45+1′ Punizione per la Juventus: fallo di Milenkovic su Alex Sandro.

45+1′ Due minuti di recupero.

45′ Crea superiorità numerica Castrovilli con una buona transizione a sinistra: l’ex centrocampista della Cremonese ottiene il corner.

43′ Interviene Vlahovic in contrasto su Bentancur: il centrocampista uruguagio rimane a terra dopo lo scontro.

41′ Buona lettura di Alex Sandro su un buon cross di Biraghi verso Castrovilli.

39′ Violento scontro tra Castrovilli e Chiesa: quest’ultimo interviene fallosamente, ma l’arbitro commette una svista e assegna il calcio di punizione ai bianconeri.

37′ Prova la conclusione Ronaldo dal limite dell’area: respinge Dragowski con i pugni.

36′ PASTICCIO SFIORATO DA MILENKOVIC! Retropassaggio del difensore serbo troppo corto verso Dragowski, si avventa sul pallone Ronaldo ed è proprio il portiere polacco a rimediare.

34′ Gestisce bene il pallone la squadra di Prandelli, favorita anche dall’uomo in più.

32′ OCCASIONE JUVE! McKennie serve Ronaldo sull’esterno: il fuoriclasse portoghese punta e salta Milenkovic, ma calcia sull’esterno della rete.

29′ Chiusura attenta di Caceres su McKennie. Ottimo primo tempo sin qua del difensore ex Lazio e Verona.

28′ Ottima percussione di Amrabat che non trova Vlahovic con il suo filtrante.

26′ CLAMOROSA OCCASIONE PER LA FIORENTINA! Salita di Caceres che smista verso Vlahovic: il giovane serbo ritorna dall’uruguagio che alimenta per Castrovilli. Miracolo di Szczesny sul piazzato del centrocampista di Prandelli.

25′ In affanno la Juventus sulla pressione di Ribery che continua a seminare panico nella retroguardia avversaria.

24′ Buono l’uno-due fra Biraghi e Amrabat: corner per gli ospiti.

22′ Biraghi stende Chiesa che lo stava saltando: ammonito il terzino ex Inter.

21′ I bianconeri si dispongono con una sorta di 4-2-3 offensivo per cercare di sovvertire l’inerzia della partita.

19′ Entra Danilo al posto di Ramsey per ridare equilibrio alla retroguardia juventina.

16′ Cuadrado prova a passare di forza su Castrovilli: il colombiano si allunga il pallone e interviene col piede a martello sul centrocampista della Fiorentina. Il terzino viene prima ammonito ma l’arbitro viene richiamato al VAR ed è rosso! JUVENTUS IN 10! Incredibile la situazione: la squadra di Pirlo è sotto di un gol e di un uomo.

14′ Bonucci si distrae e Vlahovic gli scippa il pallone: l’attaccante della Viola prova a cercare Amrabat ma il suggerimento è impreciso.

12′ Ottima chiusura di Caceres su un pallone spiovente che stava arrivando dalle parti di CR7.

11′ Dal calcio d’angolo di Biraghi, dopo un paio di rimpalli, il pallone arriva a Caceres che non riesce ad indirizzare con potenza verso la porta.

10′ Tanti errori per la Juve in fase di impostazione: apertura completamente sballata di Alex Sandro verso Cuadrado.

8′ Rimane a terra Chiesa dopo uno scontro di gioco con Pezzella.

7′ Ottima chiusura di Pezzella su Morata che gli stava per sbucare alle spalle.

5′ La Juve reagisce con due conclusioni di Ronaldo: prima una punizione rimpallata dalla barriera e poi un tiro deviato da Milenkovic.

4′ Ribery recupera un pallone a centrocampo e serve in profondità l’attaccante serbo: l’ex Partizan si allunga il pallone, ma batte Szczesny con uno splendido scavetto. Viola subito avanti a Torino.

3′ GOOOOOOOLLLLLLLLLL! FIORENTINA IN VANTAGGIO! VLAHOVIC!

1′ Vlahovic recupera un pallone sulla trequarti e prova ad aprire verso Caceres: legge tutto Ramsey.

SI PARTE ALLO STADIUM!!

20.45 Risuona l’inno della Serie A O Generosa.

20.44 Stanno entrando in campo gli arbitri e le due squadre: è tutto pronto per l’inizio del match dell’Allianz Stadium.

20.42 Quella di stasera non è mai una partita come le altre: è accesissima infatti la rivalità fra queste due formazioni. Tanti sono stati i confronti nella storia che hanno deciso anche delle competizioni come il campionato 1981-82 o la Coppa UEFA 1990.

20.38 La Fiorentina ha segnato pochissimo nelle ultime partite: appena un gol su azione nelle ultime otto uscite e una continua sterilità offensiva. Vedremo se sarà riuscito a sbloccarsi il giovane centravanti serbo Dusan Vlahovic dopo le ultime due reti su rigore nelle ultime due partite.

20.35 Matthijs de Ligt, difensore della Juventus, ha riferito ciò ai microfoni di Sky: “Pensiamo solo alla partita di stasera, stiamo crescendo e vogliamo dare continuità ai recenti risultati”.

20.32 Ecco l’intervista del ds della Juventus, Fabio Paratici, a Sky Sport: “La ripetizione della partita contro il Napoli? L’abbiamo saputo mentre arrivavamo allo stadio, noi siamo sempre stati estranei a questa questione. Ne prendiamo atto e rigiocheremo questo incontro. Non abbiamo preferenze su nessuna data, ci atteniamo alle decisioni delle autorità. Dybala? Siamo sempre in contatto con lui, il presidente Agnelli è stato chiaro sulla questione. Stasera vogliamo vincere per avere una partita in meno da vincere”.

20.27 Questa la squadra arbitrale:

LA PENNA

GIALLATINI – VIVENZI

IV: FABBRI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: RANGHETTI

20.23 Ha parlato anche Franck Ribery a Sky Sport: “Dobbiamo continuare così ed avere mentalità. Dobbiamo giocare senza timore e senza paura, facendo il nostro gioco”.

20.20 Ecco le parole di Daniele Pradè, ds della Fiorentina, nel pre-partita ai microfoni di Sky Sport: “Siamo in una situazione difficile, dobbiamo essere meno belli di quello che vorremmo essere. Accettiamo questo momento di difficoltà e abbiamo tanta fiducia dopo le prove contro Sassuolo e Verona. Stasera faremo una gara maschia e gagliarda, una prestazione da Fiorentina. Il primo obiettivo del mercato di gennaio sarà una punta”.

20.15 I precedenti fra Juventus e Fiorentina allo Stadium in campionato non hanno storia: da quando la Vecchia Signora gioca nel suo stadio attuale ha battuto nove volte su nove i gigliati.

20.11 Nella giornata di oggi il CONI ha accolto il ricorso del Napoli, ribaltando la decisione su Juventus-Napoli. Questa partita verrà quindi rigiocata e la Juventus si presenta a questa partita a 24 punti anziché 27. A maggior ragione questo diventa un match cruciale e da vincere a tutti i costi per i bianconeri.

20.07 La Fiorentina giunge a questa sfida bisognosa di punti: i viola non vincono in campionato addirittura da otto partite e appena a +4 sulla zona retrocessione. La squadra di Prandelli proverà a dar continuità agli ultimi due pareggi ottenuti contro Sassuolo e Verona.

20.03 Ancora una volta partirà dalla panchina Paulo Dybala, sicuramente non al meglio della condizione in questo primo segmento di stagione. Fa scalpore invece la tribuna di Adrien Rabiot: il centrocampista ex PSG non si siederà nemmeno in panchina.

19.59 Prandelli sceglie un 3-5-2 di contenimento con Dragowski tra i pali, Milenkovic, Pezzella e Igor tridente difensivo, Caceres e Biraghi laterali a tutta fascia, Borja Valero in regia e Amrabat e Castrovilli mezz’ali. Davanti c’è Ribery a supportare Vlahovic.

19.56 Pirlo schiera il classico 4-4-2 sulla falsariga di quello di Parma con Szczesny in porta, Cuadrado ed Alex Sandro terzini, de Ligt-Bonucci centrali, Ramsey e Chiesa esterni di centrocampo e Bentancur-McKennie mediani. La coppia offensiva è composta da Ronaldo e Morata.

19.50 Sono appena arrivate le formazioni ufficiali dell’incontro:

JUVENTUS (4-4-2) – Szczesny; Cuadrado, de Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Ramsey, Bentancur, McKennie, Chiesa; Morata, Ronaldo. All. Pirlo.

FIORENTINA (3-5-2)– Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Igor; Caceres, Borja Valero, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Ribery, Vlahovic. All. Prandelli.

19.45 Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Juventus-Fiorentina, match valido per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A.

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di un match storico del calcio italiano, Juventus-Fiorentina, valida per la quattordicesima giornata del campionato italiano di Serie A 2020-2021.

La Juventus arriva a questa sfida forte dell’ampio successo a Parma sabato scorso (4-0) e da dodici risultati utili consecutivi tra tutte le competizioni. La squadra di Pirlo si trova al terzo posto in graduatoria con 27 punti a quattro lunghezze dal Milan capolista. C’è interesse nel vedere all’opera i bianconeri: la Vecchia Signora dovrà confermare ciò che di buono ha fatto vedere al Tardini se vorrà provare a mettere pressione alle due milanesi.

Situazione diametralmente opposta per la Fiorentina. I gigliati, dopo l’avvicendamento in panchina che ha visto arrivare Cesare Prandelli al posto di Beppe Iachini, hanno raccolto appena tre punti in sei partite, segnando tre reti nelle ultime otto gare giocate. I viola vanno a caccia di punti preziosi in chiave salvezza: la classifica piange e vede la squadra del patron Rocco Commisso al quartultimo posto in coabitazione con lo Spezia.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale integrale del confronto tra Juventus e Fiorentina, valevole per la quattordicesima giornata di andata di Serie A 2020-2021. Il calcio d’inizio è previsto alle 20.45 all’Allianz Stadium. La nostra cronaca comincerà intorno alle 19.45 per introdurre al meglio questa sfida. Buon divertimento e buon futbol a tutti!

PROBABILI FORMAZIONI

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, de Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Chiesa, Bentancur, McKennie, Kulusevski; Morata, Ronaldo. All. Pirlo.

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Igor; Venuti, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Ribery, Vlahovic. All. Prandelli.