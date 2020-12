LIVE Ginnastica artistica, Europei 2020 in DIRETTA: finali di specialità. Si assegnano le medaglie

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

14.05 CAVALLO CON MANIGLIE. Sorprendente vittoria dell’albanese Matvei Petrov! Sigillo inatteso alla vigilia, trionfa con 14.566 riuscendo a beffare lo specialista croato Filip Ude (14.533). Bronzo al collo del turco Ferhat Arican (14.433), giù dal podio il croato Robert Seligman (il favorito della vigilia è soltanto quarto con 14.366).

13.35 CORPO LIBERO. L’israeliano Artem Dolgopyat conferma i favori del pronostico e vince con un bel 15.000. Non c’è stato l’atteso duello col bielorusso Yahor Sharamkou, terzo (14.533) alle spalle del sorprendente croato Aurel Benovic (14.600).

Tutti i qualificati alle Finali di Specialità

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Finali di Specialità degli Europei 2020 di ginnastica artistica maschile. A Mersin (Turchia) si assegnano le medaglie sui sei attrezzi e si concluderà questa rassegna continentale tecnicamente di Serie B, condizionata dalle tantissime assenze a causa dell’emergenza sanitaria: Italia, Russia, Gran Bretagna, Francia, Germania, Olanda, Belgio, Svizzera, Spagna hanno deciso di non presentarsi per salvaguardare la salute dei propri atleti. Pochi big in pedana, oggi però con qualche stella ci sarà da divertirsi.

Agli anelli il duello tra il turco Ibrahim Colak (Campione del Mondo in carica) e l’ucraino Igor Radivilov, il quale è invece il grande favorito per il successo al volteggio. Alle parallele riflettori puntati sul turco Ferhat Arican, il quale potrebbe essere insidiato dall’ucraino Petro Pakhniuk. Alla sbarra ci si aspetta una nuova stoccata del croato Tin Srbic, già iridato in questa specialità. Al corpo libero il confronto tra il bielorusso Yahor Sharamkou e l’israeliano Artem Dolgopyat, mentre al cavallo il croato Robert Seligman potrebbe averne di più rispetto all’ungherese Krisztofer Meszaros e a Pakhiuk.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE delle Finali di Specialità degli Europei 2020 di ginnastica artistica maschile: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, esercizio dopo esercizio, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 13.00. Buon divertimento a tutti.

Foto: Federginnastica