LIVE Fortitudo Bologna-Bilbao, Champions League basket in DIRETTA: l’Europa per dimenticare la Serie A

Buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del secondo match di Champions Leauge 2020-2021 per la Fortitudo Lavoropiù Bologna, impegnata nella Unipol Arena contro il Retabet Bilbao.

Le due squadre sono ancora alla ricerca della prima vittoria nel torneo, con la Fortitudo che ha ceduto nettamente 63-100 all’esordio contro il Brose Bamberg, mentre gli spagnoli sono usciti sconfitti sia contro i tedeschi (71-77) sia all’esordio contro il Pinar Karsiyaka (72-81). Bologna ha un match da recuperare, ma questo avvio di stagione è comunque difficile per Aradori e compagni, che soffrono anche in campionato e che nei giorni scorsi hanno visto l’esonero di coach Meo Sacchetti.

Quella di oggi, sarà dunque una partita “interlocutoria” con Stefano Comuzzo in panchina. Comuzzo che è coach pro tempore, visto che la Fortitudo ha già annunciato che da domani a guidare gli allenamenti della squadra ci sarà Luca Dalmonte, già assistente dei bolognesi tra il 1993 e il 1998. Aspettando, dunque, l’arrivo del tecnico imolese gli emiliani proveranno a ritrovare una vittoria che manca da troppo tempo.

La sfida tra Fortitudo Lavoropiù Bologna e Retabet Bilbao inizierà alle ore 20:30. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

