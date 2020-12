LIVE Fortitudo Bologna-Bilbao 64-69, Champions League basket in DIRETTA: gli emiliani sbagliano troppo, Bilbao vince

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Vince, dunque, Bilbao contro la Fortitudo Bologna nel match valido per la terza giornata della Champions League di basket.

64-69 Canestro di Happ allo scadere, ma è troppo tardi per una brutta Fortitudo Bologna

62-69 Canestro di Miniotas

62-67 Due su due di Hakanson a 14 dalla fine, Bilbao a un passo dalla vittoria

62-65 Due su due di Hakanson su fallo antisportivo di Fletcher

62-63 Canestro di Happ a 17 secondi dalla fine

60-63 Due su due di Brown

60-61 Tripla di Jaylon Brown! Manca un minuto alla fine

60-58 Canestro di Wesley Saunders e vantaggio Fortitudo

58-58 Zero su due dalla lunetta per Dos Anjos, che si unisce alla sagra degli errori

58-58 Restano bassissime le percentuali dal campo (40% Fortitudo, 35% Bilbao)

58-58 Due su due di Fletcher dalla lunetta, parità!

56-58 Canestro di Aradori e timeout chiesto da Bilbao

54-58 Canestro di Happ

52-58 Canestro di Huskic e spagnoli che ritornano a +6

52-56 Risponde, però, Bilbao con la tripla di Jonathan Rousselle

52-53 Canestro di Saunders, Fortitudo che ha iniziato meglio l’ultimo quarto

50-53 Uno si due ai liberi per Huskic

50-52 Ancora Fletcher, con due su due ai liberi

48-52 Si sblocca la Fortitudo con Tre’Shaun Fletcher

46-52 Zero su due per Happ, continua il momento nero di Bologna dopo quasi due minuti di quarto quarto

46-52 Canestro Hakanson, Fortitudo in blackout

46-50 Canestro Kulboka e allungano gli spagnoli

46-48 Sorpasso Bilbao con Felipe Dos Anjos

46-46 Ancora un fallo di Bologna e uno su due di Jaroslaw Zyskowski

46-45 Due su due ai liberi per Felipe Dos Anjos

46-43 Si sblocca Bologna con la tripla di Pietro Aradori!

43-43 Due su due per Zyskowski e pareggio

43-41 Canestro di Rousselle e Bilbao di nuovo a -2

43-39 Uno su due ai liberi per Felipe Dos Anjos, Fortitudo troppo fallosa in questo momento

43-38 Due su due di Jaroslaw Zyskowski

43-36 Uno su due dalla lunetta per Brown

43-35 Si sblocca la Fortitudo con Ethan Happ e primi punti della ripresa dopo 150 secondi

41-35 Quasi due minuti nella ripresa e ancora nessun canestro all’Unipol Arena

41-35 Canestro di Hakanson e si chiude il primo tempo

41-33 Tripla di Pietro Aradori e Fortitudo a +8!

38-33 Canestro di Happ a un minuto dall’intervallo

36-33 Canestro di Aradori

34-33 Due su due ai liberi per Rousselle

34-31 Rimbalzo e canestro per Dos Anjos

34-29 Canestro di Saunders e Fortitudo che torna a +5

32-29 Uno su due dalla lunetta per Zyskowski

32-28 Ancora Ethan Happ a canestro

30-28 Schiacciata di Felipe Dos Anjos e spagnoli che non lasciano allungare

30-26 Uno su due ai liberi per Happ

29-26 Schiacciata di Wesley Saunders

27-26 Tripla di Jaylon Brown!

27-23 Canestro di Mancinelli

25-23 Reagisce Bilbao con Huskic

25-21 Palla rubata e canestro di Gherardo Sabatini

23-21 Tripla di Stefano Mancinelli dopo il timeout chiamato da Bologna!

20-21 Sorpasso Bilbao con il canestro di Goran Huskic

20-19 Canestro di Alex Reyes

20-17 Risponde Saunders per Bologna

18-17 È Miniotas a mettere i primi punti del secondo quarto

18-15 Manca la tripla Gherardo Sabatini e si va al primo stop con la Fortitudo a +3

18-15 Canestro di Miniotas

18-13 È ancora Tote ad allungare per Bologna

16-13 Tripla di Jovan Kljajic e spagnoli di nuovo vicini nel punteggio

16-10 Si sblocca Bilbao e segna con Goran Huskic

16-8 Canestro di Leonardo Tote e Fortitudo a +8! Tote, poi, sbaglia il libero aggiuntivo

14-8 Altri due liberi, questa volta di Happ

12-8 Due su due per Pietro Aradori dalla lunetta e primo allungo per Bologna

10-8 Ancora Happ per la Fortitudo

8-8 Canestro di Jaroslaw Zyskowski

8-6 Canestro di Ethan Happ

6-6 Risponde colpo su colpo il Bilbao e va a canestro con Regimantas Miniotas

6-4 Canestro di Wesley Saunders e nuovo vantaggio per Bologna

4-4 Canestro Jaylon Brown

4-2 Una su due dalla lunetta per Todd Withers

3-2 Risponde Felipe Dos Anjos per gli spagnoli

3-0 Primi punti di Matteo Fantinelli con una bella tripla

20.25 Tutto pronto all’Unipol Arena per la palla a due.

20.20 Questo avvio di stagione ha visto la Fortitudo con un record di 4 vinte e 12 perse, ma tre vittorie sono arrivate in Supercoppa, ormai nel lontano settembre.

20.15 La Fortitudo Bologna ha esonerato Meo Sacchetti due giorni fa, dopo il ko con Brescia che ha confermato l’ultimo posto in Serie A per gli emiliani. Sulla panchina, dunque, il vice Stefano Comuzzo.

20.10 Esordio perdente anche per gli spagnoli, che sono a zero vinte e due perse dopo i ko con Karsiyaka e Bamberg.

20.05 La Fortitudo arriva all’appuntamento dopo la netta sconfitta all’esordio contro il Bamberg, mentre non ha giocato il secondo turno, con il match rinviato.

20.00 Buonasera a tutti per la diretta live di Fortitudo Bologna-Bilbao, valido per la terza giornata della Champions League di basket.

Buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del secondo match di Champions Leauge 2020-2021 per la Fortitudo Lavoropiù Bologna, impegnata nella Unipol Arena contro il Retabet Bilbao.

Le due squadre sono ancora alla ricerca della prima vittoria nel torneo, con la Fortitudo che ha ceduto nettamente 63-100 all’esordio contro il Brose Bamberg, mentre gli spagnoli sono usciti sconfitti sia contro i tedeschi (71-77) sia all’esordio contro il Pinar Karsiyaka (72-81). Bologna ha un match da recuperare, ma questo avvio di stagione è comunque difficile per Aradori e compagni, che soffrono anche in campionato e che nei giorni scorsi hanno visto l’esonero di coach Meo Sacchetti.

Quella di oggi, sarà dunque una partita “interlocutoria” con Stefano Comuzzo in panchina. Comuzzo che è coach pro tempore, visto che la Fortitudo ha già annunciato che da domani a guidare gli allenamenti della squadra ci sarà Luca Dalmonte, già assistente dei bolognesi tra il 1993 e il 1998. Aspettando, dunque, l’arrivo del tecnico imolese gli emiliani proveranno a ritrovare una vittoria che manca da troppo tempo.

La sfida tra Fortitudo Lavoropiù Bologna e Retabet Bilbao inizierà alle ore 20:30. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

